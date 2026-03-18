Nuova Jeep Compass protagonista del porte aperte del 21 e 22 marzo nelle concessionarie italiane

Nuova Jeep Compass di nuovo al centro dell’attenzione in Italia con un fine settimana interamente dedicato al modello nelle concessionarie del brand. Sabato 21 e domenica 22 marzo tutte le concessionarie italiane della casa americana apriranno le porte per accogliere il pubblico e presentare da vicino la terza generazione di un SUV che, negli anni, si è ritagliato un ruolo sempre più importante nella gamma con oltre 2,5 milioni di unità vendute a livello globale.

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Il 21 e 22 marzo la nuova Jeep Compass sarà protagonista assoluta nelle concessionarie di Jeep in Italia

La nuova Jeep Compass porta con sé anche una forte impronta italiana. È stata progettata a Torino, sviluppata a Balocco e prodotta a Melfi sulla piattaforma STLA Medium. Un percorso che racconta bene la centralità di questo progetto per Jeep e che si riflette in un modello pensato per rispondere a esigenze molto diverse. La nuova Compass vuole essere una vettura capace di accompagnare la vita di tutti i giorni in città, affrontare i viaggi più lunghi e muoversi con disinvoltura anche in contesti più legati al tempo libero e all’outdoor.

L’offerta è ampia e costruita proprio per intercettare bisogni differenti. Si parte dalla versione e-Hybrid da 145 cavalli, si passa alla e-Hybrid plug-in da 225 cavalli e si arriva alle varianti completamente elettriche, che nella configurazione a trazione integrale toccano i 375 cavalli. Per le versioni BEV, Jeep indica un’autonomia fino a 650 chilometri. Una gamma completa, che punta a interpretare in chiave moderna uno dei valori più forti del marchio: la libertà di movimento in ogni situazione.

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Accanto alla varietà delle motorizzazioni, c’è anche un importante lavoro sull’efficienza. Il coefficiente aerodinamico di 0,29 è un dato significativo per un SUV di queste dimensioni e contribuisce a migliorare consumi e autonomia senza compromettere spazio interno e funzionalità. Allo stesso tempo, Compass continua a conservare caratteristiche molto vicine al DNA Jeep, come il sistema Selec-Terrain, le protezioni a 360 gradi, l’altezza da terra superiore a 200 mm, gli angoli caratteristici ottimizzati e una capacità di guado fino a 480 mm.

Anche l’abitacolo è stato sviluppato per offrire un’esperienza più intuitiva e piacevole. La plancia integra un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e uno schermo centrale da 16 pollici, affiancati dall’Head-Up Display. I comandi al volante sono stati organizzati per rendere più semplice la gestione delle principali funzioni, dall’infotainment ai sistemi di assistenza alla guida, così da migliorare comfort e praticità nell’uso quotidiano.

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Tra le novità più interessanti ci sono la funzione One-Pedal Drive, disponibile sulle versioni elettriche, e la guida autonoma di Livello 2 di serie. Il pacchetto ADAS comprende infatti sistemi come il Predictive Adaptive Cruise Control, che adegua la velocità anche in base al profilo della strada, e il cambio corsia semi-automatico, pensato per rendere la guida ancora più fluida.

La nuova Jeep Compass è già ordinabile e, per la versione e-Hybrid da 145 cavalli, viene proposta con supervalutazione dell’usato di 5.000 euro e finanziamento a interessi zero. Una formula che accompagna il debutto commerciale di un modello su cui Jeep punta in modo evidente per rafforzare ulteriormente la propria presenza nel cuore del mercato SUV.