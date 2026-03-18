Lancia Ypsilon, in arrivo anche la versione con motore benzina e cambio manuale

Nuova Lancia Ypsilon non è partita sul mercato con il piede giusto. Le vendite infatti probabilmente sono state al di sotto di quelle che erano le previsioni iniziali. Per questo Lancia ha deciso di correre ai ripari e presto arriverà una novità molto importante per la gamma della hatchback. Infatti a breve dovrebbe debuttare sul mercato una versione con motore a benzina e cambio manuale dal prezzo molto interessante.

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Forse già ad aprile il debutto della Lancia Ypsilon con motore a benzina da 100 cavalli e cambio manuale

La nuova versione di Lancia Ypsilon dovrebbe disporre di un motore benzina 1.2 da 100 cavalli e il cambio manuale. Il suo debutto potrebbe avvenire molto presto. Si parla addirittura del prossimo mese di aprile forse addirittura in concomitanza con il debutto della nuova Lancia Gamma.

In realtà non si tratta di una sorpresa assoluta. Già nei mesi scorsi la CEO di Lancia, Roberta Zerbi, aveva confermato l’intenzione del marchio di introdurre una Ypsilon termica con questa configurazione. Se tutto verrà confermato, ci troveremo di fronte alla terza proposta della nuova generazione: dopo la mild hybrid da 1,2 litri e la versione elettrica, inclusa la sportiva HF da 280 cavalli, arriverà quindi anche una variante completamente benzina pensata per chi continua a preferire una meccanica più tradizionale.

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La scelta, al di là delle considerazioni sul mercato e sull’evoluzione dell’elettrificazione, sembra avere una logica molto chiara. Lancia vuole rendere la nuova Lancia Ypsilon più accessibile, abbassando il prezzo d’ingresso e cercando di attirare una platea più ampia. Un motore benzina semplice, abbinato al cambio manuale, può infatti rappresentare ancora oggi una soluzione concreta per tanti automobilisti, soprattutto per chi guarda prima di tutto al costo d’acquisto.

Ed è proprio il prezzo uno degli aspetti più interessanti di questa possibile novità. Considerando le offerte già molto aggressive viste finora sulla Ypsilon elettrica e i ribassi che hanno portato anche l’ibrida sotto i 20 mila euro, è lecito aspettarsi che la futura versione benzina possa partire da una cifra compresa tra i 17 e i 18 mila euro. Se così fosse, diventerebbe la porta d’ingresso alla gamma e potrebbe rivelarsi una proposta molto interessante per chi cerca un’auto curata nel design ma ancora abbordabile.

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Perché poi, al di là del motore, la nuova Lancia Ypsilon ha un punto di forza abbastanza evidente: piace. Ha uno stile più maturo, più ricercato, più personale rispetto al passato, e questo potrebbe aiutarla parecchio anche in una versione più essenziale. In pratica, Lancia potrebbe usare questa variante per portare clienti in concessionaria, sapendo che poi qualcuno potrebbe anche lasciarsi convincere a salire di livello e valutare una mild hybrid o addirittura l’elettrica.

Uno dei temi che inevitabilmente farà discutere riguarda il motore PureTech. È un nome che per molti automobilisti richiama ancora qualche timore, ma in questo caso il discorso cambia. La nuova generazione del 1.2 adotta infatti la catena di distribuzione e si distingue nettamente dal vecchio PureTech con cinghia a bagno d’olio, che in passato aveva creato più di una perplessità. È chiaro che sarà il tempo a dare le risposte definitive, ma sulla carta la direzione sembra diversa e decisamente più rassicurante.

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Nel frattempo spunta anche un piccolo dettaglio che riguarda l’abitacolo della Lancia Ypsilon benzina: il pomello del cambio manuale sarebbe un componente già visto su altri modelli dell’ex galassia FCA, come Alfa Romeo Giulietta, e utilizzato anche dalla Jeep Avenger nella versione termica. Nulla di rivoluzionario, certo, ma è uno di quei segnali che fanno pensare a un progetto ormai pronto a mostrarsi.

Adesso non resta che aspettare l’annuncio ufficiale. Ma una cosa è già abbastanza chiara: in un momento in cui molte Case puntano tutto sull’elettrificazione, Lancia sembra voler tenere aperta anche una porta più concreta e immediata, parlando a chi un’auto nuova la sceglie ancora con il portafoglio, oltre che con la curiosità.