Nuova Jeep Compass debutta in un altro mercato

Nuova Jeep Compass arriva anche in Svizzera. Il modello si presenta con uno stile esterno completamente rivisto, un abitacolo più curato, nuovi sistemi di assistenza alla guida e una proposta di motorizzazioni elettrificate più ampia. Dal debutto nel 2006, Compass ha superato quota 2,5 milioni di clienti nel mondo, confermandosi come uno dei pilastri della casa americana. Con questa nuova generazione, Jeep punta a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo nel segmento dei C-SUV.

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Nuova Jeep Compass al debutto in Svizzera: aperti gli ordini per la versione e-Hybrid

Al lancio in Svizzera, sarà disponibile la versione e-Hybrid da 145 CV, particolarmente efficiente grazie al sistema di propulsione combinato composto da un motore a benzina da 1,2 litri e un motore elettrico. Il veicolo consente la guida in modalità completamente elettrica a basse velocità senza necessità di ricarica esterna.

Con il nuovo allestimento Altitude, Jeep crea anche un interessante punto di ingresso nella gamma. Questa variante è disponibile a partire da un prezzo di listino di CHF 38.990. I clienti riceveranno inoltre un bonus aggiuntivo di CHF 1.000, che riduce il prezzo di partenza a CHF 37.990. La versione Altitude è già dotata di serie di una ricca dotazione di comfort, tra cui telecamera posteriore con sensori di parcheggio, sedili e volante riscaldati e un moderno pacchetto di assistenza alla guida con funzioni di guida semi-autonoma di livello 2. Inoltre, è disponibile un sistema di infotainment da 16 pollici, progettato per un utilizzo intuitivo.

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Parallelamente, per la prima volta è disponibile anche una versione completamente elettrica della Compass. Questa nuova motorizzazione elettrica eroga una potenza di 213 CV e una coppia massima di 345 Nm, garantendo al veicolo prestazioni brillanti sia nel traffico urbano quotidiano che nei viaggi più lunghi. L’energia proviene da una batteria da 74 kWh, che consente un’autonomia fino a 500 chilometri. La batteria può essere ricaricata dal 20 all’80% in circa 30 minuti presso le stazioni di ricarica rapida con corrente continua fino a 160 kW, garantendo al veicolo un elevato grado di fruibilità quotidiana.

La versione completamente elettrica colpisce per l’aspetto estetico, con i suoi cerchi in lega da 20 pollici neri diamantati e il design esterno accattivante. All’interno, beneficia di serie di una pompa di calore e di una funzione di pre-condizionamento, che migliorano sia il comfort che l’efficienza. I prezzi di listino partono da soli 45.990 euro.

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Oltre alle due varianti di lancio, è ora possibile ordinare anche la nuova ibrida plug-in, che riveste un ruolo centrale nella gamma elettrificata di Jeep in Svizzera. Rispetto alla precedente generazione PHEV, il sistema è stato completamente riprogettato. La capacità utile della batteria aumenta da 9,1 a 17,9 kWh, consentendo un’autonomia in modalità puramente elettrica fino a 95 chilometri, quasi il triplo rispetto alla versione precedente. Allo stesso tempo, la combinazione di un motore a benzina turbo da 150 CV e di un motore elettrico da 125 CV eroga una potenza complessiva di sistema di 225 CV.

Sono stati migliorati anche gli aspetti pratici: il serbatoio del carburante ora ha una capacità di 55 litri, identica a quella dell’e-Hybrid, il che aumenta significativamente l’autonomia complessiva. Inoltre, la capacità di traino è stata incrementata a 1.500 chilogrammi, rendendo l’ibrida plug-in un’opzione interessante per il tempo libero o per l’uso professionale con rimorchio.