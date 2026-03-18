ASI Circuito Tricolore 2026: si parte da Ferrara con le auto storiche

Si apre una nuova stagione di ASI Circuito Tricolore, che mira a promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei territori a bordo di auto storiche, moto, imbarcazioni e persino aerei del passato. La serie, nel 2026, sarà articolata in 15 eventi, in giro per l’Italia, da qui al mese di ottobre. Ad aprire le danze ci penserà il “Valli e Nebbie“. L’appuntamento è ormai dietro l’angolo. Prenderà le mosse da Ferrara, nella giornata di venerdì 20 marzo, e coinvolgerà i suoi territori immersi nel Delta del Po. Uno scenario speciale, che farà la gioia dei 90 equipaggi attesi da tutto il Belpaese.

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Non è la prima volta che questo rendez-vous apre il calendario ASI Circuito Tricolore. Il rito si appresta a ripetersi, con le migliori credenziali. Si profila un viaggio speciale, su strade cariche di fascino e memoria. L’itinerario, che attraverserà le campagne estense e veneta, promette di unire, ancora una volta, la passione per le auto storiche alla cultura, al turismo, all’arte e alla gastronomia.

Ingredienti che si ritrovano in ogni tappa del calendario di punta dell’Automotoclub Storico Italiano, per celebrare l’eccellenza dello stivale e delle sue isole. Questo spiega perché ASI Circuito Tricolore gode dei patrocini del Ministero della Cultura, del Ministero dei Trasporti, dell’ANCI, della RAI Radiotelevisione Italiana e della FIVA, la Federazione mondiale dei veicoli storici.

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Gli eventi inseriti nell’ASI Circuito Tricolore sono organizzati dai club federati e si legano tra loro con il feel rouge dell’eccellenza. Ricco il programma. Si partirà, come già scritto, nella giornata di venerdì 20 marzo, con le operazioni di accreditamento. Nella stessa data, i partecipanti potranno deliziare i loro occhi e il loro spirito con la visita al Palazzo dei Diamanti e alla mostra “Andy Warhol. Ladies and Gentlemen”.

Il giorno dopo, sabato 21 marzo, le auto storiche protagoniste dell’evento si raduneranno in Piazza Castello, dove prenderà forma la cerimonia di partenza, a iniziare dalle ore 9.00. Le prime prove di precisione si svolgeranno lungo il monumentale Corso Ercole I d’Este. Poi gli equipaggi, con le loro rombanti e colorate auto storiche, si muoveranno alla volta di Villanova Marchesana e dell’Oasi di Panarella e Bottrighe.

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Dopo la sosta alla Tenuta Cà Zen, la marcia proseguirà in direzione di Taglio di Po e Porto Levante con il suggestivo giro delle valli del Delta. Ancora emozioni sulla via del ritorno, con le prove al Castello di Mesola e i controlli a Mezzogoro e Villa Mensa. Alle 17.00 è previsto l’arrivo alla base di partenza del primo equipaggio della carovana. Davanti al folto pubblico avverrà una nuova presentazione delle auto storiche in gara.

Sempre da Piazza Castello a Ferrara, quando le lancette dell’orologio segneranno le 9.30 di domenica 22 marzo, i protagonisti torneranno in azione per l’atto conclusivo, che prevede la tappa a Tresigallo per le prove di precisione e la visita alle Bonifiche Ferraresi, prima del passaggio al Villaggio del Cinema di Gherardi e della sfilata finale nel cuore della città estense. A quel punto il “Valli e Nebbie” giungerà al suo epilogo, con la presentazione delle classifiche e la premiazione.

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Dopo la sfida di Ferrara, il calendario di ASI Circuito Tricolore tornerà a riproporsi con la Coppa Toscana e il Gran Premio di Bari, entrambi in programma ad aprile. Il mese dopo sarà il turno della Coppa della Perugina, del Giro di Sicilia e di Moto Storiche nel Barocco Ibleo. A giugno si prevede il pienone di appuntamenti, con il Grand Prix Bordino, Autogirovagando, La Leggenda di Bassano, l’Abruzzo Gran Tour-Circuito di Avezzano e con l’ASI Air Show. A luglio il cartellone prevede l’ASI Nautic Show e il Concorso d’Eleganza Città di San Pellegrino Terme. Il sipario calerà nel mese di ottobre, quando le auto storiche affronteranno l’atto finale: il Gran Tour delle Calabrie. Non ci sarà modo di annoiarsi.

Fonte | Automotoclub Storico Italiano