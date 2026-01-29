Nuova Alfa Romeo Giulia: con uno stile così sarebbe la degna sostituta dell’attuale generazione

Nuova Alfa Romeo Giulia continuerà ad essere una delle stelle della futura gamma della casa automobilistica del biscione. Il suo debutto è previsto nei prossimi anni certamente non prima del 2028. Al momento di questa auto si sa ben poco non essendo trapelate foto spia, teaser o immagini di brevetto. Sappiamo solo che sarà abbastanza diversa dal modello attuale anche se non si trasformerà in un crossover come si era vociferato negli scorsi anni soprattutto con voci provenienti dalla Francia.

Il prossimo 21 maggio per la nuova Alfa Romeo Giulia sarà un giorno molto importante. Infatti quel giorno sarà svelato il nuovo piano strategico di Stellantis e sapremo quanto dovremo aspettare anncora prima di assistere al debutto di questa vettura.

Con un design audace come questo sicuramente la nuova Alfa Romeo Giulia farebbe contente molte persone

Nel frattempo sul web impazzano le ipotesi. L’ultima ci arriva da Facebook dove il creatore digitale Bruno Callegarin ha pubblicato quella da lui stesso definita come la sua personalissima ipotesi su come dovrebbe cambiare lo stile di Giulia con la sua futura generazione.

Le immagini che vi proponiamo in questo articolo mostrano la ben riuscita ipotesi dell’artista che ha utilizzato l’AI per generare questa intrigante ipotesi sulla futura berlina di segmento D del biscione. Che dire se non che se fosse realmente così farebbe giustizia all’attuale generazione e sarebbe una sua perfetta erede.

La nuova Alfa Romeo Giulia immaginata in questo render si presenta con un design fortemente dinamico e muscoloso, caratterizzato da proporzioni basse e larghe che enfatizzano sportività ed eleganza. Il frontale è dominato dall’iconico scudetto Alfa Romeo, reinterpretato in chiave moderna e affiancato da gruppi ottici sottili e affilati, con firma luminosa aggressiva. La fiancata è pulita ma scolpita, con superfici tese, passaruota pronunciati e un inserto a contrasto che richiama soluzioni aerodinamiche da concept car.

Il profilo del tetto scende dolcemente verso il posteriore, conferendo un’impronta quasi coupé. Al retro spiccano fari orizzontali molto sottili, un diffusore sportivo e doppi terminali di scarico, elementi che rafforzano l’idea di una Giulia futuristica, prestazionale e fedele al DNA sportivo del marchio di Arese.

Insomma sicuramente un’ipotesi accattivante che piacerebbe a molti vedere nella realtà. Vedremo se a maggio sarà svelata anche qualche immagine teaser di questo modello e potremo capire se assomiglierà a questa versione o se invece siamo totalmente fuori strada.