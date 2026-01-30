Fiat Qubo L: l’auto perfetta per la famiglia

Il nuovo Fiat Qubo L amplia la gamma Fiat, offrendo un monovolume versatile pensato per le famiglie moderne. Disponibile nelle versioni a cinque e sette posti, combina spazio, praticità e versatilità, ideale sia per la vita quotidiana in città sia per attività all’aperto o hobby che richiedono ampio carico. Le sue prestazioni efficienti lo rendono un veicolo equilibrato tra comfort e funzionalità. Con interni modulabili e una configurazione flessibile, il Qubo L risponde alle esigenze di mobilità di chi cerca spazio senza rinunciare a stile e affidabilità.

Fiat Qubo L piace sia agli amanti della vita all’aria aperta che a chi vive in città

La variante a cinque posti con passo corto, lunga 4,40 metri, offre una compattezza adatta alla città. La versione a sette posti, con passo allungato di 4,75 metri, offre tre sedili regolabili individualmente nella seconda fila e due sedili ripiegabili su guide nella terza fila. Questo si traduce in un totale di 144 possibili configurazioni di seduta. Fiat Qubo L vanta anche 27 vani portaoggetti. La versione a sette posti offre un volume del bagagliaio di oltre un metro cubo. Abbattendo il sedile del passeggero anteriore si crea una lunghezza di carico fino a tre metri, ideale per il trasporto di oggetti particolarmente ingombranti.

Il nuovo Fiat Qubo L è disponibile in tre allestimenti: POP, ICON e LA PRIMA. Le colorazioni esterne includono Bianco Gelato, Nero Cinema, Rosso Passione, Verde Foresta e Blu Riviera. La nuova Fiat Qubo L è attualmente offerta con un motore turbodiesel da 1,5 litri in due livelli di potenza: 74 kW (100 CV) e 96 kW (130 CV). L’autonomia arriva fino a 900 chilometri.

Il nuovo Qubo L è a trazione anteriore. Il sistema di controllo della trazione “Extended Grip Control” migliora la maneggevolezza del Fiat Qubo L su diverse superfici. A seconda della modalità selezionata, l’elettronica adatta la potenza del motore e la distribuzione della coppia in base alle condizioni, come strade innevate, sentieri sterrati o terreni sabbiosi. Questa trazione ottimizzata migliora la stabilità di guida e quindi aumenta la sicurezza.

L’ampio portellone posteriore facilita il carico e lo scarico di ingombranti attrezzature sportive o da campeggio. Pratico anche il lunotto posteriore apribile, che consente di accedere al vano di carico senza dover azionare il portellone. Il tetto panoramico in vetro “Magic Top” opzionale è disponibile per l’allestimento La Prima a cinque posti, lasciando entrare molta luce all’interno. Questi e altri dettagli intelligenti rendono il nuovo Fiat Qubo L il compagno ideale per uno stile di vita attivo.