Alfa Romeo Stelvio 2028: questo design convincerebbe anche i più scettici, il 21 maggio capiremo tante cose

Alfa Romeo Stelvio 2028 è al momento al centro delle attenzioni di appassionati e addetti ai lavori in quanto di recente abbiamo saputo che prima del 2028 non dovrebbe arrivare in quanto il precedente progetto che era già a buon punto con tanto di muletti camuffati in strada è stato fermato.

Non si sta ripartendo da zero ma comunque come vi abbiamo scritto questa mattina ci saranno tanti cambiamenti rispetto a quello che abbiamo visto nelle immagini di brevetto trapelate all’inizio dello scorso anno.

Alfa Romeo Stelvio 2028: il render di Masera che fa sognare gli alfisti con un design più “giusto”

Ovviamente tutto questo gran parlare di Alfa Romeo Stelvio 2028 finisce per far aumentare la voglia di sapere come sarà e soprattutto che design avrà. A questa domanda ha provato a rispondere con il render che vi mostriamo il creatore digitale Alessandro Masera che sui social ha pubblicato la sua nuova personale interpretazione di come questo modello dovrebbe essere.

L’ipotesi pare affascinare i numerosi fan del biscione che gradirebbero di gran lunga un modello con questo stile piuttosto che quello emerso con le prime immagini di brevetto e i conseguenti teaser. Questo render ha di certo uno stile più “centrato” un design più da Alfa Romeo e meno da Peugeot. Di conseguenza se davvero cambiasse così lo stile di Stelvio metterebbe d’accordo la stragrande maggioranza dei fan del marchio.

Qualche informazione in più su quello che accadrà con Alfa Romeo Stelvio 2028 e soprattutto su quanto cambierà rispetto al primo progetto trapelato lo scopriremo il prossimo 21 maggio, giorno in cui finalmente il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa svelerà il nuovo piano strategico del gruppo automobilistico e scopriremo la verità su Alfa Romeo.

Tra le tante cose dovrebbe essere finalmente svelato il periodo in cui avverrà il debutto del SUV e l’avvio della produzione. Probabilmente capiremo anche che motori avrà, come e se evolverà il suo stile e soprattutto se debutterà prima o dopo la nuova Giulia, tutte domande che tormentano gli appassionati di auto italiane.