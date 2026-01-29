Nuova Fiat Multipla 2030: moderna e squadrata potrebbe fare la sua figura

Entro il 2030 Fiat potrebbe di nuovo accogliere nella sua gamma una nuova Fiat Multipla. Questo almeno è quanto si desume da quanto dichiarato alla stampa internazionale da alcuni dirigenti della casa torinese ed in primis dal CEO Olivier Francois che ha ammesso che Fiat potrebbe pensare ad una nuova monovolume erede di Multipla che potrebbe essere basata sulla concept Citroen Elo e dunque avere una lunghezza intorno ai 4,1 metri. Questa vettura secondo alcune voci provenienti dalla Francia potrebbe arrivare sul mercato entro la fine del decennio. Questo anche perchè a quanto pare nei prossimi anni le monovolume potrebbe tornare di moda, anzi in Cina a quanto pare iniziano ad esserlo già oggi e questo è un indizio su quello che potrebbe accadere nei prossimi anni.

Nuova Fiat Multipla: il suo ritorno potrebbe certamente avere senso specie se le monovolume torneranno di moda come pare

Secondo Infos Auto, Fiat potrebbe riportare in vita la nuova Fiat Multipla entro il 2030, ripensandola in chiave moderna. I rendering più recenti di GmG mostrano un van dal design contemporaneo, con fari anteriori a pixel simili a quelli della Grande Panda, e richiamano il modello originale con lo scalino sul muso e i fari rotondi, elementi che richiamano anche il recente concept Tesla CyberMultipla.

Il progetto prevede una livrea bicolore, con frontale, tetto e montanti scuri e fiancate e posteriore in rosso, mentre cerchi in lega e linee spigolose esaltano l’aspetto dinamico e moderno. GmG propone anche una versione fastback della Multipla, con passo allungato e lunotto posteriore inclinato, più complessa da realizzare, ma in linea con le tendenze attuali. L’attenzione al design moderno arriva in contemporanea al lancio previsto della Fiat Grizzly, che dovrebbe includere anch’essa una variante fastback, evidenziando come il brand stia rinnovando i suoi modelli iconici mantenendo un legame con il passato.

Di certo l’idea di rivedere una nuova Fiat Multipla nella gamma della casa torinese stuzzica la fantasia di molti. Sarebbe anche una sorta di riscatto di un modello che negli anni ’90 ha fatto molto discutere per il suo look divisivo che o la si amava o la si odiava. Una futura generazione con un look più moderno e squadrato potrebbe riconciliare con il grande pubblico questo modello.