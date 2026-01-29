Fiat Fastback 2026: non sarà un’altra Panda ma proverà a rompere gli schemi

Fiat Fastback 2026 è una delle novità attese in questo anno per quanto riguarda la principale casa automobilistica italiana. Nei giorni scorsi in Spagna è stato avvistato in strada il prototipo camuffato con carrozzeria definitiva nelle immagini pubblicate da Motor.es si notava anche la presenza del logo Fiat illuminato nella parte anteriore del veicolo. Sulla scia di queste foto spia il famoso sito spagnolo ha fatto realizzare un render che mostra quello che potrebbe essere lo stile di questo atteso SUV.

Ecco quale potrebbe essere il look definitivo di Fiat Fastback 2026

Come si vede molto chiaramente da queste ricostruzioni grafiche ci troviamo di fronte ad un modello che rispetto alla Grande Panda fa un salto di qualità con uno stile inedito per Fiat con il quale la casa torinese proverà a rompere gli schemi. Le ricostruzioni grafiche nascono dalle più recenti foto spia della Fiat Fastback 2026, diffuse da Motor.es, che hanno permesso di anticipare gran parte delle sue soluzioni stilistiche. Il frontale si distingue per gruppi ottici dal taglio geometrico, con tecnologia full LED e una firma luminosa continua che attraversa il pannello anteriore chiuso, dove tradizionalmente troverebbe posto la griglia.

Anche il nome FIAT è integrato nella fascia luminosa, rafforzando l’identità del modello. Il paraurti adotta un linguaggio contemporaneo, con prese d’aria ampie e dettagli grafici che richiamano elementi storici del marchio. Al posteriore, la Fiat Fastback 2026 assume un profilo da SUV coupé, grazie alla linea del tetto fortemente inclinata dopo le porte posteriori, senza compromettere abitabilità e capacità di carico. I fanali, ispirati a quelli della Grande Panda ma sviluppati in orizzontale, propongono una firma luminosa originale e immediatamente riconoscibile. FIAT dovrebbe valorizzare il carattere dinamico del modello con una gamma colori ricca, tonalità vivaci come il rosso e cerchi in lega fino a 18 pollici, sottolineandone l’anima sportiva.

Ricordiamo che il debutto di Fiat Fastback 2026 avverrà nella seconda metà dell’anno. Si ipotizza che il mese giusto per la presentazione possa essere il mese di luglio che da sempre è foriero di grandi novità per la casa torinese. Il luogo di produzione prescelto per questo modello dovrebbe essere lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco dove sarà prodotto con l’altro SUV in arrivo Giga Panda.