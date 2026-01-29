Stellantis ha inaugurato in Francia il Battery Safety Lab

Questa mattina Alain Guibouret, responsabile dei Centri Tecnici di Stellantis per l’Europa Occidentale, ha ufficialmente aperto a Sochaux il nuovo Battery Safety Lab, una struttura strategica e finora unica nel panorama del Gruppo. Il laboratorio nasce con l’obiettivo di sviluppare e validare test altamente specializzati sulle batterie destinate ai veicoli elettrici dei diversi marchi Stellantis, rafforzando gli standard di sicurezza e affidabilità.

L’attività del centro si concentra in particolare sulla gestione delle situazioni più critiche. Una delle prove principali riguarda la fuga termica: secondo le normative europee, un pacco batteria deve evitare l’innesco di un incendio per almeno cinque minuti dal rilevamento di un’anomalia. Nei test, una cella viene deliberatamente portata a surriscaldamento per simulare il guasto, verificando che l’intero sistema mantenga l’integrità oltre il limite richiesto, prima dell’immersione in una vasca di sicurezza. Ogni anno vengono effettuate circa cinquanta simulazioni.

Un secondo filone di test riguarda la resistenza al fuoco, valutando la capacità del pacco batteria di sopportare l’esposizione diretta e indiretta alle fiamme per un tempo superiore ai due minuti previsti dalla normativa, secondo protocolli rigorosamente definiti.

Il laboratorio comprende una piattaforma di prova integrata di 40 metri per veicoli completi e batterie e una vasca di immersione dedicata da 60 m3 che arresta gli incendi indotti e limita la diffusione del fumo, nonché un sistema di arresto di emergenza e di controllo remoto per garantire la massima sicurezza dell’operatore e un sistema di trattamento dell’aria.Questa installazione ha richiesto due anni di lavoro, con il contributo di 50 aziende situate principalmente nel nord della Franca Contea. Situato accanto al centro di produzione dei veicoli, il sito di sviluppo di Sochaux Belchamp impiega oltre duemila persone. Tra la regione di Parigi e la Franca Contea, il 22% della forza lavoro globale di Stellantis nel settore R&S ha sede in Francia.

“Questo investimento è strategico per il nostro ecosistema di Ricerca e Sviluppo francese”, ha sottolineato Alain Guibouret, Responsabile dei Centri Tecnici per l’Europa Occidentale. “Questa struttura consentirà a Stellantis di internalizzare e controllare tutti i test critici sulle batterie e sui veicoli elettrificati, rafforzando così la sua leadership nella sicurezza delle batterie e nella mobilità sostenibile”.