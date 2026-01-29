Jeep Compass Blackhawk Flex: nuovo motore Turboflex per rafforzare la leadership 

La Jeep Compass Blackhawk Flex 2026 introduce per la prima volta sul mercato brasiliano il nuovo motore Hurricane Flex 2.0, ampliando l’offerta tecnologica del marchio. Questo debutto rafforza ulteriormente il ruolo della Compass, che da nove anni consecutivi guida le vendite nel segmento dei SUV medi in Brasile. Un risultato che conferma il successo commerciale del modello e la sua capacità di rispondere alle esigenze dei clienti brasiliani, grazie a un equilibrio vincente tra prestazioni, versatilità e contenuti tecnologici.

Nuovo motore Turboflex in Brasile per Jeep Compass Blackhawk Flex

Il modello top di gamma Compass Blackhawk Flex eroga 272 CV e 400 Nm di coppia, accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,3 secondi e offre le capacità off-road che sono l’essenza del marchio Jeep, con trazione 4×4 che consente prestazioni eccellenti su tutti i tipi di terreno.

I team di ingegneri di Stellantis, con tutta la loro esperienza nella decarbonizzazione e nei biocarburanti, hanno lavorato per trasformare il pluripremiato motore Hurricane, acclamato da clienti ed esperti, in una versione Flex, garantendo che tutta la tecnologia del gruppo meccanico sia ora adattata per il Brasile, consentendone l’utilizzo anche con l’etanolo.

Il propulsore ha ricevuto nuove pompe di carburante, candele e iniettori. Inoltre, sono state apportate modifiche al sistema di aspirazione e al turbocompressore, modifiche che garantiscono prestazioni e robustezza del modello. I team di ingegneri hanno anche lavorato alla calibrazione del nuovo motore e del cambio, garantendo un’esperienza di guida differenziata per i clienti.

Dotata di 7 airbag, del pacchetto di servizi connessi Adventure Intelligence Plus con Alexa in-vehicle (che fornisce assistenza in tempo reale, internet di bordo e navigazione integrata), sedili elettrici per conducente e passeggero, specchietti retrovisori esterni ripiegabili automaticamente, cerchi in lega da 19″, bagagliaio automatico con sensore di prossimità e tetto apribile panoramico, la Compass Blackhawk Flex offre un pacchetto di equipaggiamenti completo.

Il modello offre anche ADAS di Livello 2, in particolare l’Active Steering Assist (ADA). Questo sistema combina il Lane Centering e l’ACC (Adaptive Cruise Control). Questa combinazione consente all’auto di percorrere autonomamente le strade segnalate mantenendo una velocità preimpostata. Altre funzionalità ADAS includono l’avviso di angolo cieco, la frenata automatica di emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti, l’avviso di superamento involontario della corsia, il riconoscimento della segnaletica stradale, gli abbaglianti automatici, l’avviso di traffico trasversale posteriore e l’assistenza al parcheggio.

“La Compass è un esempio incredibile della capacità di Jeep di offrire un modello che soddisfa le esigenze dei clienti brasiliani. La sua leadership tra i SUV di medie dimensioni negli ultimi nove anni lo dimostra. Ora, possiamo connetterci ancora di più con i nostri clienti con questa nuova versione dotata del motore Hurricane 2.0 Flex”, ha commentato Hugo Domingues, responsabile del marchio Jeep per il Sud America.

“Questo nuovo motore rappresenta un ulteriore progresso tecnologico per questo modello, in grado di soddisfare le esigenze del mercato brasiliano, erogando l’acclamata potenza di 272 CV, ora nella versione flex-fuel”, sottolinea Hugo. La Jeep Compass Blackhawk Flex è disponibile al prezzo consigliato di R$ 274.290,00. Il modello rimane una delle opzioni più complete sul mercato tra i SUV 4×4 di medie dimensioni, coniugando raffinatezza e tecnologia.