Stellantis Cassino: dall’1 settembre una nuova linea dedicata a Maserati

Secondo quanto riporta AlessioPorcu.it a partire dal prossimo 1 settembre 2026 lo stabilimento Stellantis Cassino avrà una novità importante e cioè l’apertura di una linea di produzione apposita per Maserati. Fino ad oggi Maserati Grecale veniva prodotta sulla stessa linea di Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Da settembre però le cose sono destinate a cambiare con questa nuova linea appositamente dedicata ai modelli della casa automobilistica del tridente. Questo ovviamente apre le porte all’arrivo di un nuovo modello del marchio modenese su cui al momento vige il riserbo più assoluto.

Da settembre nello stabilimento Stellantis Cassino ci sarà una linea di produzione tutta dedicata ai modelli Maserati

Si tratterà sicuramente di una delle novità che saranno svelate prossimamente dal nuovo numero uno di Stellantis l’amministratore delegato Antonio Filosa che intorno alla metà dell’anno annuncerà il nuovo piano industriale del gruppo automobilistico e dunque sapremo quello che arà il futuro dei vari brand e anche degli stabilimenti compreso Stellantis Cassino. La conferma di questa novità importante come riporta il sito AlessioPorcu.it sarebbe arrivata ieri pomeriggio nel corso di un incontro avvenuto tra le principali organizzazioni sindacali che tutelano i lavoratori della fabbrica e la direzione dello stabilimento ciociaro di Stellantis.

L’incontro era iniziato non con i migliori auspici visto il 2025 nero vissuto dalla fabbrica. Ricordiamo infatti che il 2025 è stato il peggior anno a livello produttivo per Stellantis Cassino dal 1972. L’incontro però a quanto pare sembra aver diradato alcune nubi sul futuro del sito produttivo. E’ stata infatti garantito che la fabbrica non chiuderà come qualcuno aveva ipotizzato e non ci saranno nemmeno riconversioni. Questo significa che anche in futuro continuerà a produrre automobili con un focus sulle auto premium come avvenuto negli ultimi anni.

Ovviamente i dettagli del futuro piano di Stellantis non sono stati rivelati in quanto si attende che sia lo stesso Antonio Filosa a parlare ma comunque si è capito che oltre alle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio e a Maserati Grecale la fabbrica nei prossimi anni accoglierà un nuovo modello di Maserati. Su quale sia questo modello rimane il mistero anche se secondo alcuni voci si potrebbe trattare di un nuovo SUV erede di Levante.

Per quanto riguarda invece le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia, la direzione di Stellantis Cassino ha smentito che si ripartirà da zero come hanno detto molti organi di stampa ma si cercherà di recuperare tutto quello che è possibile dal precedente progetto che però sarà pesantemente modificato a causa dell’esigenza di avere per queste due auto una gamma di motori più variegata comprendente anche motori termici. Per quanto riguarda i tempi di arrivo di questi due modelli a Cassino nessuno ha fornito date ma nemmeno smentito che come anticipato da Santo Ficili la produzione possa partire nel 2028.