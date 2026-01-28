Fiat Grande Panda Carabinieri Concept: scacco matto al crimine

Fiat Grande Panda Carabinieri Concept è il nuovo video render del creatore digitale e designer Tommaso D’Amico che nel suo canale di YouTube nelle scorse ore ha immaginato come sarebbe una versione della Grande Panda con livrea dei carabinieri. Il concept come dice lo stesso creatore nella descrizione del video rappresenta una proposta concreta e credibile per la mobilità istituzionale del futuro, reinterpretando un’icona popolare del marchio Fiat in chiave operativa, moderna e autorevole. Un progetto che unisce funzionalità, identità visiva e integrazione nel contesto urbano e territoriale, pensato per un utilizzo reale e quotidiano da parte dell’Arma dei Carabinieri.

Un render immagina come sarà la Fiat Grande Panda Carabinieri che prima o poi si farà

Fiat Grande Panda Carabinieri Concept mantiene le proporzioni compatte e robuste della Fiat Grande Panda, reinterpretate per le esigenze operative dei Carabinieri. La livrea blu istituzionale con tetto bianco, banda rossa e scritte ad alta visibilità ne sottolinea l’identità, mentre il frontale moderno con luci LED assicura funzionalità e riconoscibilità immediata. I profili laterali e il posteriore rafforzano la presenza autorevole del veicolo. L’assetto rialzato e i cerchi specifici consentono una guida sicura e versatile, dal centro cittadino alle strade periferiche.

Gli interni riprendono l’architettura della Panda standard, rivisitata con tonalità blu e nere, materiali resistenti e superfici facilmente sanificabili. Sedili rinforzati e inserti funzionali aumentano comfort ed ergonomia. La plancia integra un cockpit digitale aggiornato, comandi per sistemi di servizio, radio istituzionale e predisposizione per dispositivi operativi, garantendo tecnologia e praticità durante turni prolungati, con un equilibrio tra funzionalità operativa e abitabilità quotidiana.

Secondo quanto scrive lo stesso Tommaso D’Amico questa Fiat Grande Panda Carabinieri Concept è progettata per ospitare diverse motorizzazioni, in linea con le esigenze operative e ambientali: 1.6 Turbo benzina 4 cilindri circa 150 CV, 1.2 Turbo benzina 4 cilindri 130 CV, Ibrida MHEV 1.2 Turbo 48V circa 145 CV, Ibrida HEV con supporto elettrico per utilizzo urbano a basse emissioni. La Grande Panda Carabinieri Concept in questo render appare come una visione realistica di mobilità istituzionale compatta, efficiente e profondamente radicata nel territorio. Ipotizziamo che come per numerose altre auto di Stellantis anche questa nella realtà troverà ad un certo punto posto nella gamma delle forze dell’ordine italiane.