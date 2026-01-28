Leapmotor apre gli ordini in Italia per la nuova B10 REEV Hybrid

Leapmotor B10 REEV Hybrid è l’ultima novità per la gamma europea di Leapmotor. A proposito di questo modello vi segnaliamo che oggi la casa cinese ha aperto in Italia gli ordini per acquistare il veicolo. Si tratta della versione dotata della innovativa e avanzata tecnologia Range Extended Electric Vehicle (REEV). Si tratta della versione ideale per chi vuole abbracciare la guida elettrica ma senza avere alcuna ansia legata all’autonomia.

Leapmotor B10 REEV Hybrid: autonomia estesa, tecnologia avanzata e prezzo di lancio da 25.900€

La Leapmotor B10 REEV Hybrid combina un sistema di trazione totalmente elettrico con un generatore a benzina da 1,5 litri che ricarica la batteria durante la marcia. La batteria da 18,8 kWh consente fino a 80 km di autonomia elettrica (WLTP, dati preliminari), mentre il generatore da 50 kW estende la percorrenza complessiva fino a 900 km. Quattro modalità di guida: EV+, EV, Fuel e Power+ che permettono di ottimizzare efficienza e prestazioni in base alle condizioni del percorso.

Nonostante le dimensioni compatte (4.515 mm di lunghezza, 1.885 mm di larghezza, 1.655 mm di altezza e passo di 2.735 mm), il veicolo di Leapmotor offre un abitacolo spazioso e confortevole. I sedili anteriori in eco-pelle sono riscaldati e ventilati, mentre l’architettura interna assicura il miglior spazio per la testa nella categoria, unendo praticità quotidiana e comfort per tutti i passeggeri.

In Italia i prezzi di listino per acquistare la nuova Leapmotor B10 REEV Hybrid partono da 29.900 € per la versione Life e 31.400 € per la versione Design. Inoltre dobbiamo anche precisare che con l’apertura degli ordini, è attiva una offerta dedicata, di cui si potrà usufruire in caso di permuta o rottamazione, che da la possibilità a chi è interessato di mettersi al volante della vettura della casa cinese di Stellantis al prezzo promozionale di 25.900 € per la versione Life e di 27.400€ per la versione Design.

I veicoli REEV Hybrid di Leapmotor combinano la trazione totalmente elettrica con un Range Extender compatto che genera energia solo quando necessario. A differenza degli ibridi convenzionali, il motore elettrico muove sempre le ruote, mentre il motore a combustione non interviene mai direttamente sulla propulsione: il suo unico scopo è ricaricare la batteria durante la marcia. Questo garantisce un’esperienza di guida silenziosa e fluida, con coppia istantanea e accelerazioni senza interruzioni, mantenendo il comportamento tipico di un EV puro, anche in città.

La soluzione REEV Hybrid estende l’autonomia, riducendo la dipendenza dalle infrastrutture di ricarica e permettendo viaggi più lunghi senza ansia da autonomia. Rispetto ai PHEV tradizionali, l’architettura Leapmotor elimina la complessità meccanica e le modalità di guida variabili, offrendo una guida coerente e affidabile. In questo modo, Leapmotor rende la mobilità elettrica accessibile, efficiente e adattabile alle esigenze dei clienti in diversi mercati.