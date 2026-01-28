Stellantis implementa in 4 stabilimenti un nuovo robot 187 volte più veloce di un essere umano

Il robot Dexory, dotato di intelligenza artificiale, telecamere, scanner e sensori LiDAR, impiega circa un’ora e mezza per smistare l’inventario negli scaffali stretti dello stabilimento Sterling Heights (SHAP) di Stellantis, un compito che richiederebbe a un essere umano ben 280 ore. Elegante e scorrevole, Dexory opera in quattro impianti del gruppo dalla fine del 2024, migliorando significativamente l’efficienza e il flusso di lavoro, secondo quanto riferiscono i responsabili degli stabilimenti e gli specialisti dei ricambi.

Il nuovo robot Dexory impiega circa 1 ora e mezza per compiere un lavoro che ad un essere umano richiederebbe 280 ore

Joe Maltagliati, responsabile dell’innovazione nella logistica interna e supervisore dell’implementazione della tecnologia, sottolinea che Stellantis è la prima delle Detroit Three a introdurre questo tipo di robot nei propri siti produttivi. Presso lo SHAP, situato a nord di Detroit, Dexory smista costantemente l’inventario mentre circa 7.000 lavoratori assemblano i pikcup Ram 1500 con cabina doppia e quadrupla, integrandosi armoniosamente nel ritmo della produzione e riducendo tempi e sforzi manuali. Il robot Dexory ha una velocità massima di 3,7 km/h.

Quando è inattivo, il robot è alto 3,5 metri e può sollevare i suoi scanner più in alto, fino a 14 metri quando raggiunge la cima degli scaffali più alti di un magazzino. Il robot proietta luce sulle scatole e scansiona i codici a barre mentre passa: pensate a un imponente aspirapolvere Roomba con un sistema di braccio retrattile dotato di scanner per codici a barre e torce elettriche.

Advertisement

Dexory è una startup inglese specializzata in tecnologia robotica che ha l’obiettivo di semplificare la gestione dell’inventario e dello stoccaggio nei magazzini. La tecnologia è utile dal punto di vista dell’efficienza, ha affermato Sandy Kachucha, specialista in logistica per Stellantis, perché consente di creare un database di oltre 1.300 diversi componenti “small box” immagazzinati in magazzino in poche ore. “Small box” è un termine interno utilizzato per indicare confezioni di componenti sufficientemente piccole da poter essere trasportate da una sola persona.

Sebbene Dexory gestisca ora l’inventario allo stabilimento SHAP, nessun lavoratore è stato licenziato: chi si occupava dello smistamento ha assunto nuovi ruoli, ha spiegato Frank Matyok, portavoce di Stellantis. Secondo Kachucha, specialista in logistica, il robot è “progettato per collaborare con il team, i membri UAW e la produzione”, migliorando efficienza e sicurezza. Dexory identifica pericoli come pallet instabili o scaffali sovraccarichi e li segnala, evitando inoltre ostacoli e persone. I dirigenti sottolineano che la tecnologia può generare risparmi, pur senza rivelarne i dettagli, seguendo esempi di aziende come Amazon che usano l’intelligenza artificiale nei magazzini.