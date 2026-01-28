Stellantis per la rinascita americana scommette su due grandi classici: Jeep e Dodge

Stellantis ha intenzione di rilanciare le sue ambizioni negli Stati Uniti dopo un lungo periodo in cui a causa di strategie errate le vendite sono calate in quello che rimane il suo mercato più importante. Per questo il gruppo automobilistico guidato dal CEO Antonio Filosa ha deciso di investire oltre 13 miliardi di dollari che serviranno a rilanciare la produzione e le vendite in America. Per raggiungere i suoi obiettivi il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe punterà forte su due grandi classici americani: Jeep e Dodge.

Advertisement

Per il rilancio negli USA Stellantis punterà su quanto di più americano è presente nella sua gamma: Jeep, Dodge e Ram

In Nord America, i marchi Jeep, Dodge e i pick-up Ram rappresentano il nucleo del portafoglio Stellantis, che punta a rilanciarsi con un investimento di 13 miliardi di dollari dopo sette anni di calo delle vendite, aggravato da prezzi in aumento e sovrapproduzione. Gli analisti sottolineano che il successo negli Stati Uniti è cruciale, poiché la concorrenza cinese in Europa e America Latina e i costi legati alla transizione verso l’elettrico hanno pesato sulle performance globali.

Nel 2024, il Nord America ha generato il 45% del fatturato totale del gruppo, più di qualsiasi altra regione, compresa l’Europa. Tuttavia, riconquistare la fiducia dei consumatori americani delusi resta una sfida complessa, richiedendo strategie mirate e un rilancio efficace della reputazione dei marchi chiave.

Advertisement

L’attuale CEO di Stellantis, Antonio Filosa, si è mosso per rispondere alle preoccupazioni dei concessionari tagliando i prezzi e riducendo i volumi di produzione al fine di tenere sotto controllo le scorte. Si è anche concentrato sui desideri dei consumatori di massa statunitensi, abbandonando i modelli ibridi plug-in e reintroducendo modelli popolari come la Jeep Cherokee, la cui produzione era stata interrotta sotto la guida di Tavares. Il 52enne nuovo numero uno del gruppo è stato applaudito anche per aver riportato in auge il famoso motore V8 “Hemi” da 5,7 litri nel pick-up Ram 1500.

Al Salone dell’auto di Detroit, Antonio Filosa ha spiegato che la riduzione degli standard di efficienza dei veicoli negli Stati Uniti ha permesso a Stellantis di offrire maggiore libertà di scelta ai clienti, favorendo la crescita delle vendite. Tim Kuniskis, richiamato dal pensionamento per supervisionare i marchi nordamericani, ha sottolineato l’obiettivo di rispondere alle preferenze dei consumatori, offrendo alternative ai pick-up elettrici.

Advertisement

I dati indicano un miglioramento: nel quarto trimestre del 2025 le vendite sono aumentate del 4%, interrompendo sei anni di cali consecutivi per Jeep. Esperti come Sean Hogan e Kim di AutoPacific evidenziano come la strategia di “libertà di scelta” e la piattaforma multi-energia abbiano permesso a Stellantis di adattarsi rapidamente ai cambiamenti della domanda e delle normative, offrendo motori a combustione, ibridi ed elettrici sullo stesso telaio. L’iniziativa rafforza la fedeltà dei clienti americani e prepara l’azienda a gestire le transizioni future senza compromettere le vendite attuali.