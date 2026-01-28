Citroën celebra la 50a edizione di Rétromobile 2026 con uno stand immersivo

Dal 28 gennaio al 1° febbraio, in occasione del 50° Salone Rétromobile, Citroën offre un viaggio immersivo nella sua storia, celebrando design, creatività e innovazione. Dopo l’anteprima esclusiva del 27 gennaio per giornalisti e ospiti, lo stand di 512 m² nel padiglione 7.2 apre al grande pubblico, permettendo agli appassionati e collezionisti di scoprire i tesori della Marca dello Chevron in un’edizione speciale dedicata all’anniversario dell’evento. Un’occasione unica per esplorare l’evoluzione e l’iconicità delle auto d’epoca firmate Citroën.

La concept car ELO fa la sua prima apparizione al pubblico francese, incarnando la mobilità elettrica del futuro

“Il marchio è orgoglioso di tornare al Salone Rétromobile in occasione di questa edizione del 50 ° anniversario, per celebrare la storia di innovazione e creatività di Citroën attraverso concept car che hanno segnato la loro epoca: dalla concept 2 CV del 1939 alla nostra nuova concept ELO, presentata qui per la prima volta al pubblico francese. Per quasi 107 anni, Citroën si è costantemente reinventata rimanendo fedele ai suoi fondamentali: soddisfare le esigenze di mobilità individuali, coltivare la vicinanza con le persone e offrire comfort e design che sono esclusivamente nostri “, afferma Xavier Chardon, CEO di Citroën.

Presentata il 9 dicembre, la concept car ELO fa la sua prima apparizione al pubblico francese. Vero e proprio laboratorio di idee, incarna la visione di Citroën della mobilità di domani: compatta (4,10 m) ma in grado di ospitare fino a 6 persone, 100% elettrica, con posto di guida centrale e parabrezza panoramico a 180°. ELO reinventa lo spirito dei monovolume e dei veicoli per il tempo libero, trasformandoli in uno spazio abitativo modulare, adatto al lavoro a distanza, al tempo libero e agli spostamenti quotidiani.

Con ELO, Citroën celebra sei concept car che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’automobile. Tra queste spicca la 2 CV A del 1939, uno dei pochi esemplari sopravvissuti della prima serie, restaurato per testimoniare il genio di un’icona senza tempo. Il C 10 del 1956, soprannominato “goccia d’acqua”, stupisce ancora per la sua audace aerodinamica ispirata all’aviazione. Negli anni ’80, la Karin di Trevor Fiore con guida centrale anticipava l’elettronica di bordo, mentre l’Activa 1 del 1988 introduceva display head-up e sospensioni intelligenti. Il Xanae del 1994 pensava alla convivialità familiare con sedili girevoli, e il C-Cactus del 2007 rappresentava la visione eco-responsabile con materiali riciclati e design sostenibile.

Per celebrare mezzo secolo di Rétromobile, Citroën presenta, in collaborazione con il club La Traction Universelle, l’esclusiva Traction Avant 15-6 Cabriolet 6 cilindri rossa del 1939. Questo esemplare eccezionale, uno dei soli tre prototipi autentici al mondo, fu già esposto durante la primissima edizione di Rétromobile nel 1976. Il suo ritorno simboleggia cinquant’anni di lealtà e passione condivisa.

Durante il percorso, Citroën offre un’esperienza audio immersiva unica. Attraverso un tour audio interattivo accessibile tramite QR Code, i visitatori possono scoprire la storia, la genesi e le innovazioni di ogni concept car esposta. Questo approccio intuitivo e moderno permette ai visitatori di immergersi nel cuore di 107 anni di creatività e audacia, arricchendo così l’esperienza di visita.

Thijs Van Der Zanden, scrittore e direttore di Citrovisie media (Paesi Bassi), ha pubblicato un’opera esclusiva dedicata alle concept car Citroën dal 1919 al 1980. Questo libro eccezionale, realizzato in collaborazione con i team di design Citroën e L’Aventure Citroën, riunisce fotografie e documenti inediti che svelano il dietro le quinte della creazione delle concept iconiche del Marchio.

Gli appassionati di Citroën potranno incontrare Thijs per una sessione di autografi presso lo stand del Marchio al Rétromobile mercoledì 28 gennaio , dalle 14:00 alle 16:00.