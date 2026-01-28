Nuova Lancia Gamma a pochi mesi dal debutto: niente sarà più come prima per il brand

Siamo ormai davvero a pochi mesi dal debutto della nuova Lancia Gamma futura top di gamma del brand premium di Stellantis che come anticipato dal CEO Roberta Zerbi sarà svelata nel corso della seconda metà del 2026. Molto probabilmente il suo debutto potrebbe avvenire in autunno anche se la conferma ufficiale la avremo con il nuovo piano di Stellantis che sarà svelato a giugno. Questa sarà la futura top di gamma del marchio ed una cosa sembra certa: con il suo avvento nulla sarà più come prima per la casa automobilistica piemontese.

Nuova Lancia Gamma sta arrivando: il modello potrebbe cambiare la percezione del brand in Europa

La nuova Lancia Gamma dovrebbe avere le sembianze di un SUV Fastback lungo circa 4,7 metri con uno stile molto vicino a quello visto con la nuova Lancia Ypsilon e anche con la concept Lancia Pu+Ra HPE. La curiosità attorno al suo debutto è molto elevata anche perchè Lancia è stata molto brava a non far trapelare nulla a parte un paio di teaser che hanno mostrato alcuni dettagli estetici concernenti in particolare la zona posteriore del veicolo. Ovviamente non è da escludere che a breve possano trapelare le prime immagini senza veli che ci toglieranno ogni dubbio su quello che sarà il design di questo importante veicolo che nascerà su piattaforma STLA Medium e sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Melfi.

La nuova Lancia Gamma sarà fondamentale per il brand di Stellantis in quando cambierà per sempre la percezione del marchio in Europa dopo che per moltissimi anni l’unica vettura disponibile è stata la city car Ypsilon mentre con questo SUV Lancia farà finalmente ingresso nel segmento premium del mercato. Come questo si concilierà con le recenti dichiarazioni del CEO del marchio che vorrebbe un brand più accessibile e più conosciuto dai giovani lo scopriremo nei prossimi mesi.