Fiat ha chiuso il 2025 con 20.926 immatricolazioni di auto e veicoli commerciali in Spagna

Con il 2025 alle porte, Fiat traccia il bilancio del suo anno in Spagna, chiudendo l’anno con 20.926 immatricolazioni tra autovetture e veicoli commerciali e una quota di mercato dell’1,6 per cento. I veicoli commerciali hanno giocato un ruolo determinante, confermando la fiducia di professionisti e aziende nei confronti del marchio.

Grazie alla loro affidabilità, versatilità e capacità di adattarsi a ogni tipo di attività, i modelli della casa torinese hanno totalizzato 11.112 immatricolazioni, contribuendo in modo significativo al risultato complessivo. Questo successo rafforza la posizione del marchio italiano nel mercato iberico, dimostrando come l’offerta del brand di Stellantis sappia coniugare praticità e innovazione, rispondendo alle esigenze di chi utilizza il veicolo come strumento di lavoro quotidiano.

Fiat Grande Panda è tra i 10 modelli più venduti nell’ultimo trimestre dell’anno in Spagna

Pioniera nell’elettrificazione della sua gamma di veicoli commerciali, Fiat in Spagna inizia a raccogliere i frutti del suo approccio lungimirante. Nel 2025 ha raddoppiato il volume di vendite di furgoni 100% elettrici, chiudendo l’anno con 374 immatricolazioni e consolidando il trend di crescita di questa tecnologia.

Dal suo lancio nel giugno 2025, la Fiat Grande Panda ha raggiunto una buona velocità sul mercato spagnolo. Con una forte attenzione alla praticità, un design originale e un impegno verso l’elettrificazione, l’ultimo modello della casa automobilistica torinese ha raggiunto 1.170 immatricolazioni, l’11 per cento delle quali nella versione elettrica. Questo la colloca tra i 10 veicoli più venduti del suo segmento nell’ultimo trimestre del 2025 in Spagna.

La nuova Grande Panda e la nuova Fiat 500 MHEV, disponibili dal prossimo febbraio, saranno il motore della forte crescita prevista per il 2026, insieme ai 2 nuovi modelli Fiat che arriveranno nella seconda metà dell’anno. Vedremo dunque quali novità arriveranno dalla Spagna in questo anno appena iniziato a proposito della principale casa automobilistica italiana.