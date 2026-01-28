in Jeep

Jeep ha chiuso il 2025 con una crescita significativa delle vendite in Spagna

Nel 2026 Jeep si concentrerà sul consolidamento delle sue performance nel mercato in Spagna

Nuova Jeep Compass

Jeep ha chiuso il 2025 in Spagna con risultati molto positivi, confermandosi tra i marchi di SUV più iconici del mercato, con 10.355 immatricolazioni in un contesto segnato da trasformazioni tecnologiche, elettrificazione e crescente competizione.

Nel 2025, il marchio Jeep ha raggiunto 10.355 immatricolazioni in Spagna: una crescita significativa

Il canale privati ha mostrato una forte crescita del 19%, sottolineando il rafforzamento del legame tra il brand e i clienti finali. Anche il canale business ha registrato un andamento positivo, con un incremento del 23%, grazie a un’offerta multi-energia competitiva pensata per flotte aziendali e professionisti. Questi risultati evidenziano la capacità di Jeep di adattarsi alle nuove sfide del mercato, combinando fascino, versatilità e soluzioni innovative per soddisfare esigenze diverse, dal cliente privato all’utilizzo professionale.

Il motore principale di questa crescita è stata la Jeep Avenger, che continua la sua traiettoria di successo nel segmento B-SUV. Nel 2025, sono state immatricolate 7.965 unità di questo modello, con un aumento delle vendite del 27% rispetto al 2024. Inoltre, l’Avenger si classifica come il terzo B-SUV 100% elettrico più venduto sul mercato, e il mix di vendite completamente elettrificato raggiunge il 23%, riflettendo l’accoglienza positiva della strategia “Freedom of Choice” del brand, che offre ai clienti un’ampia gamma di soluzioni multi-energia affidabili e personalizzate in base alle loro reali esigenze.

Jeep Avenger

Guardando al 2026, Jeep si trova ad affrontare un anno particolarmente importante, che coincide con l’85° anniversario del marchio. Il momento clou sarà il lancio della nuova Jeep Compass, recentemente svelata, che offre una gamma completamente rinnovata, con versioni e-Hybrid, e-Hybrid Plug-in e Full Electric.

Insieme all’aggiornamento dell’Avenger che avverrà a metà anno, la gamma di prodotti verrà completata con l’arrivo di modelli 100% elettrici ad alte prestazioni come la Wagoneer S, con fino a 600 CV, 800 Nm di coppia e accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, e la Recon, un SUV elettrico da 400 CV, 650 Nm di coppia e trazione 4×4 permanente, progettato per proseguire la leggendaria saga di veicoli off-road del marchio.

Jeep

Con una presenza rafforzata nei segmenti B-SUV, C-SUV e D-SUV, Jeep si trova di fronte a una significativa opportunità di crescita, supportata da una strategia di elettrificazione realistica che combina motori a combustione interna, ibridi, ibridi plug-in e veicoli completamente elettrici.

Questa gamma rinnovata sarà fondamentale per raggiungere gli ambiziosi obiettivi del marchio per il 2026, ovvero un aumento del 20% delle immatricolazioni totali in Spagna. A tal fine, Jeep si concentrerà sul consolidamento delle sue performance nel mercato delle flotte e sulla continua crescita nel segmento dei clienti privati.

