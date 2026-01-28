Jeep ha chiuso il 2025 con una crescita significativa delle vendite in Spagna

Jeep ha chiuso il 2025 in Spagna con risultati molto positivi, confermandosi tra i marchi di SUV più iconici del mercato, con 10.355 immatricolazioni in un contesto segnato da trasformazioni tecnologiche, elettrificazione e crescente competizione.

Nel 2025, il marchio Jeep ha raggiunto 10.355 immatricolazioni in Spagna: una crescita significativa

Il canale privati ha mostrato una forte crescita del 19%, sottolineando il rafforzamento del legame tra il brand e i clienti finali. Anche il canale business ha registrato un andamento positivo, con un incremento del 23%, grazie a un’offerta multi-energia competitiva pensata per flotte aziendali e professionisti. Questi risultati evidenziano la capacità di Jeep di adattarsi alle nuove sfide del mercato, combinando fascino, versatilità e soluzioni innovative per soddisfare esigenze diverse, dal cliente privato all’utilizzo professionale.

Il motore principale di questa crescita è stata la Jeep Avenger, che continua la sua traiettoria di successo nel segmento B-SUV. Nel 2025, sono state immatricolate 7.965 unità di questo modello, con un aumento delle vendite del 27% rispetto al 2024. Inoltre, l’Avenger si classifica come il terzo B-SUV 100% elettrico più venduto sul mercato, e il mix di vendite completamente elettrificato raggiunge il 23%, riflettendo l’accoglienza positiva della strategia “Freedom of Choice” del brand, che offre ai clienti un’ampia gamma di soluzioni multi-energia affidabili e personalizzate in base alle loro reali esigenze.

Guardando al 2026, Jeep si trova ad affrontare un anno particolarmente importante, che coincide con l’85° anniversario del marchio. Il momento clou sarà il lancio della nuova Jeep Compass, recentemente svelata, che offre una gamma completamente rinnovata, con versioni e-Hybrid, e-Hybrid Plug-in e Full Electric.

Insieme all’aggiornamento dell’Avenger che avverrà a metà anno, la gamma di prodotti verrà completata con l’arrivo di modelli 100% elettrici ad alte prestazioni come la Wagoneer S, con fino a 600 CV, 800 Nm di coppia e accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, e la Recon, un SUV elettrico da 400 CV, 650 Nm di coppia e trazione 4×4 permanente, progettato per proseguire la leggendaria saga di veicoli off-road del marchio.

Con una presenza rafforzata nei segmenti B-SUV, C-SUV e D-SUV, Jeep si trova di fronte a una significativa opportunità di crescita, supportata da una strategia di elettrificazione realistica che combina motori a combustione interna, ibridi, ibridi plug-in e veicoli completamente elettrici.

Questa gamma rinnovata sarà fondamentale per raggiungere gli ambiziosi obiettivi del marchio per il 2026, ovvero un aumento del 20% delle immatricolazioni totali in Spagna. A tal fine, Jeep si concentrerà sul consolidamento delle sue performance nel mercato delle flotte e sulla continua crescita nel segmento dei clienti privati.