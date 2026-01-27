Fiat: nel 2026 ci sarà il grande ritorno dei motori a benzina

I motori a benzina che sembravano avere poca vita torneranno ad essere protagonisti nella gamma di Fiat. La principale casa automobilistica italiana a febbraio avvierà le prime consegne di Grande Panda con motore a benzina e cambio manuale, un modello lungamente atteso che inizialmente sembrava non dovesse arrivare e che invece alla fine è stato annunciato a settembre con l’apertura degli ordini. Al recente Salone dell’auto di Bruxelles 2026 i dirigenti della casa torinese hanno confermato l’avvio della produzione di questo modello in questi giorni e che le prime consegne avverranno in Italia entro la fine del mese di febbraio.

Nel 2026 i motori a benzina tornano di moda nella gamma di Fiat

Fiat Grande Panda a benzina utilizzerà il motore il motore turbo T-Gen3 1.2 a 3 cilindri di nuova generazione e in offerta viene proposto a meno di 15 mila euro. Siamo sicuri che questa versione darà un grosso contributo alle vendite del modello in Italia e anche negli altri mercati europei in cui arriverà. Questo non sarà l’unico modello della casa torinese che nel 2026 accoglierà un motore termico puro.

Infatti ad aprile anche Fiat 600 riceverà una versione con motore a benzina e cambio manuale. Si tratterà del tre cilindri 1.2 turbo benzina da 101 CV, lo stesso motore della Grande Panda. Anche in questo caso ci si aspetta un forte aumento delle vendite così come già avvenuto quando è stata introdotta la versione ibrida.

Anche in questo caso l’arrivo della versione con motore a benzina permetterà a Fiat di abbassare il prezzo di almeno 2 mila euro rispetto alla versione ibrida, confermando la nuova direzione intrapresa dal marchio che nei piani del CEO Olivier Francois dovrà rendere le sue auto più accessibili per recuperare il terreno perso in Europa negli ultimi anni. Sicuramente a fine anno i primi effetti benefici dal punto di vista delle vendite ri registreranno, lo possiamo anticipare con certezza.