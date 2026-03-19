Stellantis: Ana Theresa Borsari è stata nominata responsabile della Business Unit Veicoli Usati in Europa

Stellantis ha affidato ad Ana Theresa Borsari la guida della Business Unit dedicata all’usato. La manager prende il posto di James Weston, che ha deciso di lasciare il gruppo per intraprendere un percorso personale.

Advertisement

L’esperienza internazionale di Ana Theresa Borsari e il forte orientamento al cliente risorse fondamentali per Stellantis

La nomina arriva dopo un biennio particolarmente positivo, durante il quale Borsari ha diretto con risultati rilevanti le attività commerciali e operative del comparto usato in Europa per Spoticar. Forte di un’esperienza internazionale maturata all’interno di diversi brand del gruppo, assumerà ora la responsabilità di un settore considerato centrale per Stellantis e per l’intera rete distributiva.

A rafforzare questa strategia contribuisce anche Spoticar Trade, piattaforma multimarca pensata per permettere agli operatori del mercato dell’usato di acquistare veicoli provenienti dal gruppo e usufruire di servizi su misura. I numeri confermano la validità del percorso avviato: negli ultimi due anni Stellantis ha aumentato del 30% la clientela B2B in Europa e ha registrato un fatturato più che raddoppiato.

Advertisement

Nel comparto B2B, Spoticar Trade amplia le possibilità di crescita per gli operatori del settore grazie a una piattaforma pensata per i professionisti, che offre un accesso interamente digitale all’offerta di auto usate dei marchi Stellantis. L’iniziativa si distingue anche per la presenza di servizi su misura, progettati per rispondere alle necessità di differenti tipologie di clienti in nove mercati europei.

Sul versante B2C, Spoticar rafforza ulteriormente la propria posizione di riferimento. Lo fa online, dove nel 2025 ha superato i 35 milioni di utenti, e sul territorio, grazie a una rete composta da oltre 3.000 punti vendita distribuiti in Europa. Parallelamente, il brand sta innovando l’esperienza d’acquisto, introducendo soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per rendere la scelta e l’acquisto di un’auto usata più semplici, affidabili e trasparenti per i clienti privati.

Advertisement

Ana Theresa Borsari ha dichiarato: “ Credo che, partendo dal lavoro già svolto dai miei predecessori e attingendo alla mia esperienza, saremo in grado di aiutare la nostra rete ad aumentare significativamente le vendite in ogni Paese in cui Spoticar e Spoticar Trade operano.”

Maurizio Zuares, responsabile delle operazioni commerciali per l’Europa allargata, ha dichiarato: “Abbiamo una chiara direzione strategica, ben gestita, grazie al dinamismo e alla determinazione già dimostrati da Ana Theresa. Rimaniamo pienamente impegnati a impiegare le nostre risorse in Europa per rafforzare ulteriormente le nostre performance.”