Opel fa il suo grande ritorno al Salone dell’Auto di Parigi 2026

Dopo aver attirato grande attenzione con le anteprime mondiali svelate all’IAA Mobility di Monaco dello scorso settembre, Opel si prepara a proseguire questo percorso positivo portando a Parigi le sue novità più recenti. Al Salone dell’Auto, il marchio tedesco metterà in mostra i modelli di ultima generazione e alcune delle soluzioni tecnologiche più significative su cui punta per il futuro.

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Opel torna al Salone dell’Auto di Parigi dopo dieci anni di assenza

Il ritorno alla manifestazione parigina assume un valore simbolico importante, perché segna la presenza di Opel all’evento dopo un’assenza durata dieci anni. La casa si presenta con una gamma ampia e ambiziosa, pensata per ribadire il proprio ruolo in una fase di forte trasformazione del settore automotive. Il Salone di Parigi, tra gli appuntamenti internazionali più storici e autorevoli del comparto, rappresenta infatti una vetrina privilegiata per osservare da vicino le evoluzioni della mobilità e i modelli che meglio interpretano i cambiamenti in atto.

“Siamo entusiasti di celebrare il ritorno di Opel al Salone dell’Auto di Parigi con il pubblico questo ottobre”, ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel. “I visitatori potranno scoprire i nostri ultimi modelli in un contesto davvero unico. Posso già promettere una presenza entusiasmante, variegata ed eccezionale a Parigi. Restate sintonizzati!”

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Al Salone dell’Auto di Parigi, Opel presenterà i suoi modelli lanciati di recente, a cominciare dalla nuova Opel Astra, svelata poche settimane fa a Bruxelles . Modelli elettrici ad alte prestazioni, come la nuova Opel Mokka GSE e la recentemente annunciata Opel Corsa GSE, illustreranno appieno le potenzialità dell’elettrificazione Opel. I visitatori potranno inoltre scoprire altri nuovi prodotti e visioni innovative legate al logo Blitz. La 91ª edizione del Salone dell’Auto di Parigi si terrà da lunedì 12 a domenica 18 ottobre 2026. Durante l’edizione precedente, nel 2024, oltre mezzo milione di visitatori si sono recati sul posto.