Fiat Toro: svelata versione commemorativa per i 50 anni del brand in Brasile

In occasione del Lollapalooza Brasile 2026, di cui è sponsor principale, Fiat prepara un’ulteriore novità pensata per conquistare gli amanti della musica e dei motori. Accanto a uno stand ricco di attività esclusive e interattive, il brand svelerà una speciale edizione commemorativa della Fiat Toro, realizzata appositamente per il festival. Per dare vita a questa versione distintiva, il pick-up è stato oggetto di diversi interventi che lo hanno trasformato in un simbolo celebrativo dei 50 anni di Fiat in Brasile. La vettura si distingue per una particolare livrea viola con effetto sfumato, elemento visivo dominante che richiama l’unione tra storia, presente e visione futura del marchio, esprimendo identità, innovazione, creatività e forte legame emotivo col pubblico brasiliano.

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Fiat Toro sottoposta a una serie di modifiche che l’hanno trasformata in un pezzo commemorativo per il 50° anniversario di Fiat in Brasile

A complemento dell’effetto sfumato, diversi elementi pixelati sono disseminati su tutto il modello, rafforzando il nuovo linguaggio di design di Fiat. Lateralmente, il logo che commemora il 50° anniversario di Fiat in Brasile è posizionato davanti a una serie di pixel che formano una mappa del Sud America, sottolineando il legame del pick-up con il mercato regionale.

Per quanto riguarda il design frontale, il modello presenta una nuova griglia superiore, robusta e moderna, con elementi che richiamano il nuovo DNA stilistico di FIAT, mentre la barra protettiva combina resina e acciaio, sottolineando il carattere robusto e contemporaneo del pickup. Il risultato fonde il design iconico del Fiat Toro, che ha rivoluzionato il mercato nel 2016, con la proposta attuale del modello, che mantiene l’essenza pionieristica e dirompente del pickup. L’illuminazione a LED ridisegnata rafforza questo elemento, da sempre distintivo del Toro, inclusa l’illuminazione sul portapacchi.

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Questa edizione presenta anche nuovi cerchi, che completano il look unico del modello. All’interno, il colore smeraldo dei rivestimenti è un elemento di spicco, mentre i dettagli verde agrumato collegano il modello all’aspetto futuristico di questa vettura di tendenza. I pannelli delle portiere presentano un dettaglio informale che celebra la presenza di Fiat in Brasile dal 1976.

IFiat Toro, modello che ha rivoluzionato il mercato, festeggia 10 anni di successi e ha già venduto oltre 550.000 unità. Dirompente, è arrivato come il primo Sport Utility Pick-up (SUP), portando una proposta senza precedenti che coniuga comfort e tecnologia di un SUV con la robustezza e la praticità di un pick-up, la scelta ideale per chi cerca prestazioni senza rinunciare al comfort. Sinonimo di innovazione e versatilità, il Toro si è evoluto costantemente nell’ultimo decennio, tenendo il passo con le trasformazioni del mercato. Ogni cambiamento estetico è stato accompagnato da miglioramenti funzionali, a testimonianza dell’impegno di Fiat nel coniugare raffinatezza e sostanza.

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L’edizione speciale di Fiat Toro sarà esposta nello spazio dedicato alle auto del marchio. Presso lo stand, Fiat promuoverà diverse attività per il pubblico che parteciperà al Lollapalooza Brasil 2026 , che si terrà il 20, 21 e 22 marzo presso l’autodromo di Interlagos a San Paolo.