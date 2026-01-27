Maserati MCPURA riceve il premio “Dream Car”  dai lettori di Quattroruote

Maserati MCPURA ottiene un riconoscimento speciale in occasione del premio annuale di Quattroruote. La vettura della casa automobilistica del tridente ha ricevuto il premio “Dream Car” con uno straordinario 50% di preferenze. Si tratta di un premio speciale che viene consegnato ad un’auto che ha fatto davvero sognare per il suo stile e le sue prestazioni. Quest’anno il premio ha premiato l’erede della MC20 che segna l’inizio di una nuova era per la casa automobilistica modenese in cerca di riscatto dopo un 2025 molto difficile.

Schiacciante la vittoria della Maserati MCPURA nella categoria Dream Car

Dal 2022, il referendum digitale di Quattroruote La Novità assegna tre premi speciali nelle categorie Concept, Dream e Lifestyle, mentre dal 2025 è stata introdotta la sezione Volt, dedicata ai veicoli 100% elettrici. In ciascuna categoria, la redazione ha selezionato quattro modelli e ha invitato i lettori a votare tramite il sito e le stories Instagram, decretando trionfatrice nella sezione Dream Car la straordinaria Maserati MCPura, capace di coniugare stile, tecnologia e prestazioni d’eccellenza.

La Maserati MCPura rappresenta il vertice delle supersportive italiane, con monoscocca in fibra di carbonio, motore V6 Nettuno da 630 CV, portiere a “Butterfly” e, nella versione cabrio, tetto elettrocromatico retrattile. Con un peso inferiore a 1.500 kg, il rapporto peso/potenza di 2,33 kg/CV garantisce prestazioni eccezionali.

Advertisement

La gamma colori, che include il nuovo AI Aqua Rainbow, il vibrante Devil Orange e l’elegante Night Interaction, può essere ulteriormente personalizzata tramite il Programma Maserati Fuoriserie, con oltre trenta tinte disponibili, rendendo ogni esemplare un vero capolavoro unico e su misura.

Santo Ficili, COO di Maserati ha dichiarato: “Questo riconoscimento ha un valore speciale perché arriva direttamente dai lettori di Quattroruote, veri appassionati ed esperti di automobili. A loro va il mio più sincero ringraziamento per aver premiato la visione della MCPURA. Desidero inoltre esprimere un profondo grazie alle donne e agli uomini dello storico stabilimento di Modena che, con competenza e orgoglio, danno vita ogni giorno a vetture straordinarie. È grazie al loro lavoro che Maserati continua a rappresentare un’eccellenza del Made in Italy nel mondo.”