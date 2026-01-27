La nuova Jeep Compass è stata protagonista alla Fabbrica del Vapore di Milano con Radio Deejay

Quella di sabato scorso è stata una giornata che ha messo al centro l’avventura, accanto alla musica, in un perfetto stile tipico del costruttore americano che alla Fabbrica del Vapore di Milano ha presentato la nuova Jeep Compass. Qui il pubblico presente all’evento, gratuito e aperto a chiunque, ha potuto mettere alla prova le qualità del nuovo SUV di casa Jeep su pareti di arrampicata, zip line e altre attività immersive. Ciò anche in accordo con l’atmosfera creata dalla partecipazione all’evento di Radio Deejay.

La giornata ha previsto anche la partecipazione di circa 250 persone, suddivise in tre squadre capitanate dai DJ Vic, Wad e Federico Russo, a una piacevole caccia al tesoro che con tracce e indizi specifici hanno permesso di mettere al centro la nuova Jeep Compass nello scenario della città di Milano. La serata si è poi conclusa con un apprezzato DJ set.

La nuova Jeep Compass è un SUV completamente italiano

La nuova generazione di Jeep Compass rappresenta la terza generazione del SUV di Segmento C fra i più apprezzati in Europa e nel mondo. D’altronde parliamo di un modello che ha raggiunto più di 2,5 milioni di unità vendute globalmente. Oggi la terza generazione si basa sulla piattaforma condivisa STLA Medium e accanto alle migliori capacità di guida mette al centro un design iconico, in accordo con l’utilizzo di tecnologia avanzata e ampia libertà di scelta in termini di propulsori disponibili. In questo modo la nuova Jeep Compass si adatta al meglio alle differenti esigenze dell’utenza che la sceglie. D’altronde la gamma di opzioni disponibili risulta particolarmente ampia.

La Jeep Compass si può scegliere con motorizzazione e-Hybrid da 145 cavalli, e-Hybrid Plug-In da 225 cavalli e Full Electric da 213 cavalli. Presto arriverà anche la versione a trazione integrale 4xe esclusivamente elettrica e capace di 375 cavalli di potenza. In questo modo Jeep mette in pratica quella convinzione di libertà di mobilità per ogni viaggio. In ogni caso la nuova Compass risulta un SUV comunque capace di affrontare con tranquillità la guida in off-road grazie a sistemi come il Selec-Terrain, le protezioni a 360 gradi e i sensori posizionati in maniera intelligente. Sfruttando così quelle capacità e versatilità tipiche dei modelli del costruttore americano.

Si può avere a partire da 249 euro al mese

La tecnologia al centro della nuova Jeep Compass si fonde con funzionalità e design dedicati. La plancia integra un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e uno schermo dell’infotainment da 16 pollici, oltre all’Head-Up Display che permette di visualizzare tutti i principali dati utili a una guida da svolgere in completa tranquillità. Tra le novità c’è anche la funzione One-Pedal Drive, disponibile sulle varianti dotate di propulsore elettrico, che permettono di gestire la guida agendo sul singolo pedale dell’acceleratore. Viene introdotta per la prima volta anche la guida autonoma di Livello 2, disponibile già di serie.

L’ordinabilità della nuova Jeep Compass è stata già avviata. Il nuovo SUV si può avere con finanziamento e rate a partire da 249 euro al mese per la variante e-Hybrid che adotta un propulsore endotermico abbinato a un’unità elettrica a 48 Volt integrata nella trasmissione con sistema a doppia frizione.