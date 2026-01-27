Rinasce l’Alfona: l’ammiraglia Alfa Romeo mai nata immaginata dal papà della MiTo

Il mondo Alfa Romeo torna a sognare con l’Alfona, l’ammiraglia mai nata nota internamente come Tipo 941. A riaccendere l’interesse degli appassionati è stato Juan Manuel Díaz, designer ex Alfa Romeo e “papà” della MiTo, che ha condiviso su Instagram immagini inedite e render realizzati con l’intelligenza artificiale, riproponendo in chiave moderna un progetto rimasto fermo ai modellini in scala.

Il progetto Alfona risale al 2006, quando Alfa Romeo stava per pensionare la 166 senza un’erede nel segmento E, allora dominato dai brand tedeschi. Il team guidato da Wolfgang Egger fu incaricato di sviluppare, ufficiosamente, una berlina di lusso su base Maserati Quattroporte di quinta generazione, riportando la trazione posteriore in casa Alfa Romeo. Il design richiamava la Kamal Concept del 2003 nei gruppi ottici e anticipava la Giulietta del 2010, con un padiglione che conferiva al modello un’impostazione elegante e sportiva da berlina-coupé.

Le ricostruzioni digitali condivise da Díaz fondono le linee originali con elementi moderni, come i fari posteriori ispirati alla Giulia, dimostrando quanto il progetto Alfa Romeo potesse essere all’avanguardia già quindici anni fa.

Nonostante l’Alfona non sia mai arrivata in produzione, il rapporto tra Alfa Romeo e Maserati ha continuato a dare frutti. La 8C Competizione del 2007 adottò il V8 Maserati, la 4C venne prodotta a Modena e piattaforme comuni hanno dato vita a evoluzioni come la Giorgio Evo per Maserati Grecale e la Giorgio Sport per GranTurismo e GranCabrio.

L’ultimo esempio è la nuova 33 Stradale, costruita sulla base della Maserati MC20 e spinta dal motore V6 Nettuno, a testimonianza che il legame tra Biscione e Tridente, pur tra alti e bassi, continua a generare progetti iconici e innovativi.

L’Alfona resta oggi un simbolo di ciò che Alfa Romeo avrebbe potuto essere, e i render con IA permettono di immaginare come sarebbe potuta apparire l’ammiraglia sportiva italiana dei sogni.