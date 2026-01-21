La nuova Jeep Compass ora è anche plug-in: da 45.900 euro

Il mercato italiano apre le porte alla nuova Jeep Compass con propulsore ibrido plug-in, una variante attesa e utile per completare la gamma della nuova generazione del SUV del costruttore americano prodotto a Melfi. La nuova motorizzazione si aggiunge in questo modo alle già disponibili varianti ibrida ed elettrica.

In questo contesto la gamma di propulsori a disposizione della nuova Jeep Compass è ora pari a tre unità differenti, escludendo comunque una improbabile versione puramente endotermica. Nello specifico la gamma di propulsori completa si apre con la variante e-Hybrid che al 1.2 benzina sovralimentato abbina un’unità elettrica a 48 Volt per una potenza erogata pari a 145 cavalli, in accordo con un cambio eDCT a 6 marce e trazione sull’asse anteriore. A questa si affianca ora la nuova versione e-Hybrid Plug-In che accanto al 1.6 benzina sovralimentato pone in essere un’unità elettrica ricaricabile per un valore di potenza erogata pari a 225 cavalli. In questo caso la trasmissione è affidata a un cambio eDCT a 7 rapporti mentre la capacità della batteria risulta pari a 17,9 kWh. Infine la gamma viene completata dalla già nota variante Full Electric da 213 cavalli di potenza con batteria da 74 kWh per un’autonomia dichiarata, nel Ciclo WLTP, di 500 chilometri.

Guardando alla nuova versione e-Hybrid Plug-In, la nuova Jeep Compass attinge al 1.6 a benzina da 180 cavalli già utilizzato su altri modelli del Gruppo Stellantis, che in accordo con l’unità elettrica da 80 kW di potenza raggiunge la cavalleria indicata e 350 Nm di coppia. L’autonomia in modalità puramente elettrica si attesta su circa 90 chilometri, percorribili nel Ciclo WLTP, che diventano 983 chilometri quando si ha anche il serbatoio pieno di benzina. Con la gamma che si completa in questo modo, ora manca soltanto la disponibilità di una variante a trazione integrale. Si tratta infatti di una eventualità che arriverà nei prossimi mesi con la specifica versione 4xe capace di 375 cavalli di potenza; sarà solo elettrica con caratterizzazione specifiche per la carrozzeria e per gli interni e altezza rialzata da terra di ulteriori 10 millimetri.

Gli allestimenti della nuova Jeep Compass non subiscono variazioni

Niente di nuovo invece per quanto riguarda la sezione relativa agli investimenti. La possibilità di scelta per la Jeep Compass rimane legata alle due possibilità già note: Altitude e First Edition. L’allestimento Altitude introduce cerchi in lega da 18 pollici, per la motorizzazione e-Hybrid, e da 20 pollici per l’elettrica oltre che la disponibilità dei fari a LED. All’interno dell’abitacolo c’è l’illuminazione ambientale dedicata oltre che sedili e volante riscaldabili. Non manca la disponibilità dei principali sistemi di assistenza alla guida oltre che un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e uno schermo centrale per l’infotainment da 16 pollici. Per la variante elettrica l’allestimento prevede anche il sistema di pre condizionamento e il caricatore di bordo da 11 kW con cavi Mode 2 e Mode 3.

L’allestimento First Edition introduce invece cerchi in lega specifici da 18 pollici, per la Jeep Compass e-Hybrid, e 19 pollici per l’elettrica, oltre che fari con tecnologia Matrix LED, specchietti riscaldabili e ripiegabili elettricamente. Viene reso disponibile anche il sistema Entry/Keyless Go, c’è il climatizzatore automatico bi-zona. Identica alla Altitude la disponibilità degli schermi all’interno dell’abitacolo, ma c’è la guida autonoma di Livello 2 oltre che la connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto. Dotazioni specifiche, come quelle già indicate per l’allestimento Altitude, sono rivolte alle versioni Plug-In ed elettrica.

Sono comunque diversi i pacchetti disponibili che permettono di personalizzare la Jeep Compass. Per l’allestimento Altitude si possono scegliere il Comfort Interior Pack a 950 euro e il Convenience Pack Altitude a 1.450 euro mentre per quanto riguarda il First Edition si può avere il Convenience Pack First Edition a 750 euro che permette di avere il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco e la telecamera a 360 gradi. Non manca poi l’ADAS Pack, ordinabile per entrambi gli allestimenti a 1.750 euro, e i pacchetti dedicati Premium Pack Altitude e Premium Pack First Edition.

Di seguito la gamma con i prezzi di listino:

