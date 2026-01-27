Citroën C3 Aircross trionfa agli UK Car of the Year Awards 2026 come Small Crossover

La nuova Citroën C3 Aircross ha conquistato il titolo di Small Crossover agli UK Car of the Year Awards 2026. Disponibile con motorizzazioni mild hybrid, plug-in hybrid ed elettrica, il premio premia l’eccellente equilibrio tra comfort, versatilità e rapporto qualità-prezzo, caratteristiche che incarnano la filosofia di design rinnovata del Brand. La C3 Aircross si conferma così un punto di riferimento nel segmento dei crossover compatti, combinando innovazione tecnologica, stile distintivo e praticità quotidiana per guidatori moderni ed esigenti.

Citroën C3 Aircross è stata confermata anche come una delle otto finaliste per il premio Auto dell’anno 2026 nel Regno Unito

Oltre alla vittoria nella sua categoria, la nuova Citroën C3 Aircross è stata anche confermata come una delle otto finaliste per il premio Auto dell’anno 2026 nel Regno Unito, collocandosi tra i nuovi veicoli più apprezzati lanciati negli ultimi dodici mesi. I membri della giuria del COTY del Regno Unito hanno elogiato la nuova C3 Aircross per la sua praticità, il design distintivo e il prezzo accessibile.

Alex Grant ha commentato: “Nella nuova Citroën C3 Aircross si ritrova un po’ del sapiente mix di praticità, equipaggiamento e prezzo della 2CV. È un veicolo familiare spazioso ma compatto, dotato di tutti i comfort, tra cui una terza fila di sedili opzionale e un versatile modello elettrico.” Paul Hudson ha aggiunto: “Molto sottovalutato: conveniente, comodo ed economico da gestire.” Nel frattempo, Alisdair Suttie ha detto: “Questa vettura raggiunge il perfetto equilibrio tra l’essere un crossover compatto e versatile e l’essere in perfetto stile Citroën. Divertente, funzionale e accattivante.”

Advertisement

Commentando il premio, Greg Taylor, Amministratore Delegato di Citroën UK, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di vedere la Nuova C3 Aircross premiata dalla giuria del COTY del Regno Unito. Questo premio riflette il nostro impegno nel progettare veicoli pratici, confortevoli e di carattere che sono accessibili a tutti. Essere nominati finalisti per il premio Auto dell’Anno nel Regno Unito è un risultato straordinario e dimostra la forza e il fascino dell’ultima generazione di modelli Citroën.”

Questo ultimo riconoscimento rafforza la posizione della Nuova C3 Aircross come una delle scelte di crossover compatti più interessanti del Regno Unito, un modello che unisce flessibilità, comfort e il carattere unico di Citroën a un’accessibilità economica eccezionale. Questo ultimo premio rafforza lo slancio di Citroën nel suo impegno costante nel ridefinire la mobilità accessibile, confortevole e innovativa.