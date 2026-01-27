in Stellantis News

Stellantis: anche a Vigo i fornitori stanno pagando il prezzo della crisi dell’auto in Europa

I dipendenti di GKN sono stati informati della decisione nella seconda metà di gennaio

Stellantis Vigo

L’industria automobilistica di Vigo subisce sempre più le conseguenze del rallentamento del mercato europeo. GKN Driveline Vigo, fornitore di Stellantis e tra i principali datori di lavoro del settore componenti in Spagna, ha annunciato licenziamenti di massa: circa 75 dipendenti, pari a un decimo della forza lavoro, potrebbero perdere il posto.

La crisi dell’auto colpisce anche Vigo dove un fornitore di Stellantis è costretto a fare tagli

Il problema non colpisce più solo le case automobilistiche, ma anche i fornitori, che registrano un calo significativo degli ordini nonostante lo stabilimento Stellantis di Vigo continui a pianificare investimenti in nuove piattaforme ed elettromobilità. Questo stabilimento rimane uno dei più positivi del gruppo automobilistico guidato da Antonio Filosa a livello europeo.

I dipendenti di GKN sono stati informati della decisione nella seconda metà di gennaio, e i primi incontri con i rappresentanti aziendali sono previsti entro la fine del mese. La direzione ha assicurato che fornirà motivazioni dettagliate, sottolineando che la situazione non è temporanea, ma riflette le difficoltà strutturali del settore dei componenti auto in Europa.

Ciò è dovuto a un calo sostenuto della domanda di componenti prodotti nello stabilimento, principalmente per il mercato europeo. GKN produce, tra le altre cose, alberi di trasmissione e componenti di trasmissione per autovetture e furgoni. Con il calo delle vendite di automobili e lo sviluppo più lento del previsto dei veicoli elettrici, la domanda di questi componenti sta diminuendo. I sindacalisti sottolineano che non si tratta di un adeguamento occupazionale una tantum. Ritengono che il settore si trovi ad affrontare sfide a lungo termine legate al cambiamento tecnologico e a un mercato debole. La priorità sarà mitigare l’impatto sociale dei licenziamenti e garantire il futuro dei dipendenti che rimarranno in azienda.

Stellantis Vigo

All’inizio del 2025, il gruppo statunitense American Axle & Manufacturing è diventato proprietario di GKN Automotive. Sebbene questo cambiamento abbia suscitato preoccupazione tra i dipendenti, i sindacati sottolineano che gli attuali licenziamenti non sono una conseguenza diretta dell’acquisizione. Secondo loro, il problema principale resta la debolezza delle vendite di automobili in Europa e la mancanza di ordini stabili.

