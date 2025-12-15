Nuova Jeep Compass: la gamma si amplia con una nuova versione da 225 cavalli

Arrivano novità importanti a proposito della gamma della nuova Jeep Compass. E’ stata infatti introdotta una nuova motorizzazioni che amplia ulteriormente la gamma del SUV di Jeep prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Melfi in Italia. Si tratta della nuova versione e-Hybrid Plug-in apparsa nelle scorse ore direttamente sul configuratore online di Jeep senza per il momento alcun annuncio da parte della casa automobilistica americana. Questa nuova versione affianca la Compass e-Hybrid (Mild Hybrid) e la versione completamente elettrica fornendo più scelta ai clienti che stanno pensando di acquistare il nuovo SUV di Jeep svelato la scorsa primavera.

La gamma della nuova Jeep Compass si arricchisce con l’arrivo della nuova versione e-hybrid Plug-in da 225 cavalli

Sotto il cofano della nuova Jeep Compass Plug-in debutta un powertrain ibrido plug-in che combina un motore benzina 4 cilindri da 1,6 litri con un’unità elettrica, gestita tramite un cambio automatico a 7 rapporti. La potenza complessiva del sistema raggiunge 225 CV con una coppia massima di 350 Nm, sufficienti a spingere il SUV fino a 216 km/h.

Il motore elettrico è alimentato da una batteria da 17,9 kWh, che consente un’autonomia completamente elettrica tra 90 e 92 km (ciclo WLTP). Combinando serbatoio pieno e batteria carica, la Compass Plug-in può percorrere fino a 983 km senza rifornimento.

La ricarica in corrente alternata arriva fino a 7 kW, permettendo di completare il pieno in circa 3 ore. I consumi dichiarati si attestano tra 2,7 e 2,9 litri per 100 km, mentre le emissioni di CO2 variano tra 61 e 63 g/km, confermando l’efficienza della nuova soluzione ibrida e il focus sulla mobilità sostenibile senza sacrificare prestazioni e autonomia. Per il resto nulla cambia rispetto alle altre versioni del SUV di Jeep. Ricordiamo infine che la Nuova Jeep Compass e-Hybrid Plug-in è venduta negli allestimenti Altitude e First Edition.