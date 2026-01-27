Fiat Grade Panda eletta “Novità dell’Anno 2026” dai lettori di Quattroruote

Fiat Grande Panda piace alla gente. La vettura torinese è entrata nelle grazie del pubblico italiano. Il sigillo di questo legame giunge dal titolo di “Novità dell’Anno 2026” guadagnato nelle scorse ore. Ad eleggerla ci hanno pensato i lettori della rivista “Quattroruote”, che organizza l’importante concorso. Non è il primo premio ottenuto dal modello, già destinatario di altri riconoscimenti in ambito internazionale.

Il noto Crossover SUV deve il suo appeal alla miscela fra design audace, tecnologia innovativa, versatilità. Ricca la gamma di motorizzazioni, con unità propulsive a benzina, ibride ed elettriche. Così ogni cliente può soddisfare al meglio i suoi bisogni di mobilità, in base alle esigenze personali.

La Fiat Grande Panda compete a testa alta nel segmento B, dove si posiziona. Il suo debutto in anteprima avvenne il 14 giugno 2024. Da allora ha raccolto vari riconoscimenti. Quello più recente è il titolo di “Novità dell’Anno 2026” assegnato dai lettori di Quattroruote. Per la casa automobilistica torinese della galassia Stellantis è il nono sigillo in questo prestigioso concorso, dal 2000 ad oggi. La matrice popolare e trasversale della giuria, fatta dai lettori della nota rivista, conferma quanto il modello sia in grado di intercettare i gusti degli automobilisti.

Nel referendum digitale, alla Fiat Grande Panda è andato il 12% delle preferenze. Con questa quota di consensi ha prevalso sulle 20 contendenti, scelte fra le più significative novità automobilistiche consegnate a partire dal 2025. I vertici aziendali sono orgogliosi di questo premio, assegnato da un pubblico esteso.

Abbiamo già scritto che il titolo di “Novità dell’Anno” by Quattroruote vinto dall’apprezzato modello non è il primo messo a segno dalla Fabbrica Italiana Automobili Torino. Tra i prodotti a sua firma, prima era già toccato alle Panda (2004), 500 (2008), 500L (2013), 500X (2016), Nuova 500 (2021) e 600e (2024). Ora è giunto il nono sigillo nell’albo d’oro del premio, istituito nel 2000 dalla redazione del noto magazine, letto da un pubblico esigente e appassionato.

Il risultato ottenuto dalla Grande Panda conferma l’efficace combinazione di stile, innovazione e accessibilità del modello e ricompensa l’impegno del marchio nel proporre un’auto pratica e iconica, con una tradizione che dura da decenni. Allo stesso tempo celebra la visione attuale della mobilità per Fiat, che deve essere accessibile, divertente e proiettata al futuro.