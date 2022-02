Stellantis: ferma la produzione di Peugeot 308 e 508

Arrivano brutte notizie per il gruppo Stellantis dalla Francia. Infatti è stato appena comunicato che il sito produttivo di Mulhouse sarà nuovamente chiusa mercoledì 16 e giovedì 17 febbraio pomeriggio e venerdì 18 tutto il giorno. La situazione della fornitura di parti di semiconduttori non è cambiata. La direzione aveva già dovuto annullare altre tre sessioni di lavoro, da venerdì 11 febbraio.

Ancora stop a Mulhouse per Stellantis nella fabbrica di Peugeot 308 e 508

Si tratta di 850 dipendenti interessati dagli stop. L’informazione è stata data martedì mattina dalla Direzione, nel corso di un CSE straordinario a Mulhouse. La direzione dello stabilimento di Stellantis precisa che i dipendenti interessati saranno soggetti al regime di modulazione. Questa situazione potrebbe continuare nella prossima settimana.

Il sito Stellantis di Mulhouse assembla la DS7 Crossback e la 508 berlina e SW. Attualmente sta vivendo una forte ripresa dell’attività con la fase di lancio della Peugeot 308 berlina e SW. Gli ordini fino ad ora ricevuti sono davvero copiosi secondo quanto riportato da un portavoce del gruppo automobilistico.

Questo ha appena portato all’assunzione di una seconda squadra di 850 dipendenti dalla fine di gennaio, una squadra composta principalmente da lavoratori precari. Il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares si è impegnato anche a creare un turno notturno di pari entità, sempre con lavoratori precari. Al via le assunzioni, per un posto a metà marzo. Il sito Mulhouse di Stellantis impiega attualmente circa 5.500 persone.

Il problema dei continui stop alla produzione a causa della mancanza di componenti ed in particolare di semiconduttori sta funestando l’intera industria automobilistica con il gruppo Stellantis che cerca comunque di andare avanti con la produzione in attesa di tempi migliori. Tempi che potrebbero arrivare entro fine anno secondo le previsioni del CEO Tavares.

