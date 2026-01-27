Nuova Alfa Romeo Giulietta: in attesa di capire se tornerà e in quale veste, c’è chi la immagina così

Nuova Alfa Romeo Giulietta è probabilmente l’auto che maggiormente rientra nei desideri degli alfisti tra quelle che vorrebbero rivedere sul mercato. La sua uscita di scena nel 2020 non è stata ancora digerita da molti che si aspettavano una nuova generazione. Come sappiamo Alfa Romeo per quel segmento ha deciso di puntare su un nuovo modello e cioè la Tonale che rappresenta dunque l’erede anche se in maniera indiretta della Giulietta.

Bruno Callegarin ha immaginato quello che potrebbe essere lo stile di una futura, ipotetica nuova Alfa Romeo Giulietta

Nonostante ciò sul web in tanti non si arrendono e sognano di rivedere un giorno una nuova Alfa Romeo Giulietta nella gamma della casa automobilistica del biscione. Questi sogni vengono ulteriormente alimentati dai numerosi render che appaiono puntualmente sul web ad immaginare come potrebbe essere una futura Giulietta qualora Alfa Romeo decidesse realmente di riportarla in vita. E’ questo il caso del creatore digitale e designer indipendente Bruno Callegarin che nelle scorse ore sui social ha immaginato quello che potrebbe essere lo stile di una futura Giulietta. Il risultato è quello che vi mostriamo in queste immagini.

Le immagini mostrano una sportiva compatta a cinque porte dal design molto aggressivo e raffinato. È importante ribadire che si tratta di un render realizzato con l’intelligenza artificiale dal designer indipendente Bruno Callegarin, che ha condiviso il progetto sui social come esercizio di stile e visione creativa.

Questa ipotetica nuova Alfa Romeo Giulietta presenta proporzioni basse e larghe, con un assetto chiaramente orientato alla sportività. Il frontale è dominato dallo scudetto centrale Alfa Romeo, affiancato da fari sottili e affilati con firma luminosa moderna, che conferiscono uno sguardo deciso e tecnologico. Le superfici della carrozzeria sono molto scolpite, con nervature tese che percorrono fiancate e cofano, enfatizzate dalla vernice rosso metallizzato estremamente lucida.

Il profilo laterale è dinamico, con linea del tetto leggermente spiovente e passaruota pronunciati che ospitano cerchi in lega di grandi dimensioni dal design sportivo. Al posteriore spiccano fari orizzontali a LED, un lunotto inclinato e un paraurti muscoloso con diffusore integrato, elementi che rafforzano l’idea di una compatta ad alte prestazioni, proiettata in una possibile interpretazione futura del marchio. Al momento come detto possibilità di un ritorno di una nuova Alfa Romeo Giulietta non sembrano esserci. Vedremo se in futuro qualcosa cambierà a tal proposito.