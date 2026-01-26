Citroën guarda a una nuova generazione di monovolume pianificando il ritorno della Picasso

Ci sarebbe un certo fermento in casa Citroën, perlomeno per ciò che gravita attorno al comparto dei veicoli monovolume. Secondo le analisi del costruttore francese di casa Stellantis il ritorno di questa tipologia di veicoli sarebbe imminente, con una fetta di utenza crescente e sempre più interessata. In questo contesto lo spirito dell’iconica Picasso a marchio Citroën potrebbe tornare a fare capolino nella gamma del marchio.

D’altronde Citroën ha presentato di recente l’interessante concept ELO, ovvero un concetto di veicolo monovolume particolarmente interessante anche in rapporto alle caratteristiche di spazio interno (fino a sei posti disponibili) in rapporto a dimensioni esterne contenute. Sebbene non sia ancora certa la disponibilità di un via libera, proveniente dai piani alti, in ottica produzione, il concept ha finito per spalancare la porta alla possibilità che oggi i veicoli monovolume siano pronti a ritornare in auge.

Citroën potrebbe ritornare al centro di un contesto che l’ha vista autentica protagonista nel recente passato

In questo nuovo contesto di mercato, Citroën potrebbe riprendere in mano un approccio che l’aveva resa leader nei primi Anni Duemila con veicoli divenuti ben presto iconici nel parterre di modelli più identificativi del marchio; come l’apprezzatissima Xsara Picasso. Va detto che oggi il mercato delle monovolume compatte ha subito una crescente ritrazione negli ultimi anni, andando verso la direzione di sostituire quei modelli con veicoli multispazio basati su furgoni destinati a impieghi lavorativi.

Secondo quanto riportano gli inglesi di Autocar, a fornire un margine di concretezza sulle possibilità legate a questo argomento ci ha pensato Pierre Leclercq che è a capo del design del costruttore francese. Quando gli è stato chiesto se il concept ELO sarebbe rientrato nella medesima caratterizzazione un tempo interessata dalla Picasso questo aveva ammesso che il concept presentato da Citroën sarebbe rientrato appieno nella caratterizzazione MPV (Multi-Purpose Vehicle, ndr). Ciò in accordo col fatto che oggi tale categoria sembra essere al centro di una rinnovata attenzione.

Secondo lo stesso Leclercq, sulla base di quanto ammesso ancora ad Autocar, proprio gli MPV sono stati gradualmente sostituiti dai SUV nel recente passato. La volontà del costruttore francese sarebbe quella di porsi nuovamente al centro di questa fetta di mercato rendendo tali veicoli “più attraente e desiderabili” e indicando proprio nel nuovo concept ELO la via da seguire per ragionare lungo questa direzione. È qui che Leclercq ha ammesso che la rinascita di una nuova Picasso “più cool” potrebbe essere nelle intenzioni del marchio. Per questo oggi Citroën guarda alle ipotesi di fattibilità e soprattutto ai feedback che sta ricevendo il concept ELO. Nell’ottica di tale approccio, il capo del design di Citroën ha aggiunto che se i riscontri continueranno a risultare positivi esiste la volontà di “spingere il gruppo a realizzare qualcosa del genere”. Bisognerà quindi attendere l’aggiornamento del piano prodotti di Stellantis atteso nella seconda metà dell’anno; lì qualche sorpresa potrebbe saltare fuori dal cilindro.