Stellantis chiude il 2025 come secondo  produttore del mercato europeo con oltre 2,4 milioni di immatricolazioni

In un contesto europeo ancora segnato da forte volatilità e da un gap produttivo di circa 3 milioni di veicoli rispetto ai livelli del 2019, Stellantis ha confermato la propria centralità nel panorama automotive. Il Gruppo automobilistico guidato a livello globale dal CEO Antonio Filosa ha continuato a valorizzare le proprie competenze storiche, affiancandole all’individuazione di nuovi fattori di sviluppo.

Stellantis ha immatricolato 2.421.571 veicoli confermando il suo secondo posto tra i costruttori di auto in Europa

Emanuele Cappellano, COO di Stellantis Enlarged Europe, ha sottolineato come, nonostante l’instabilità persistente e il rallentamento della domanda, l’azienda nata dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA nel 2021 sia riuscita, nei suoi primi cinque anni di attività, a consolidare la seconda posizione tra i principali costruttori automobilistici, preservando al contempo un vantaggio rilevante rispetto ai competitor diretti.

Questo successo è il risultato di una strategia basata sui nostri punti di forza storici, come la nostra tradizionale leadership nel difficile mercato dei veicoli commerciali, dove Stellantis vanta tre modelli nella top 10. Altrettanto importante è la nostra competitività nel segmento A, dominato dalla FIAT Panda con quasi il 24 per cento di quota di mercato, e nel segmento B-SUV, che totalizza oltre 2,5 milioni di immatricolazioni nel 2025 e in cui Stellantis detiene una quota di mercato superiore al 20 per cento.

Oltre a questi successi consolidati, e grazie a una direzione strategica ben definita, Stellantis ha assunto anche una posizione di leadership nel segmento dei veicoli ibridi, superando concorrenti molto più esperti in questo mercato. Infine, vorrei sottolineare che le nostre scelte stanno riscuotendo successo tra i clienti, come dimostra la forte crescita degli ordini, in particolare nella seconda metà dell’anno. Questo è un segnale incoraggiante per il 2026, che vedrà il gruppo Stellantis lanciare almeno dieci nuovi prodotti dei suoi brand.