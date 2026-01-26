Volkswagen cambia strategia, l’ID.4 è destinata a uscire di scena: ecco la sostituta

Volkswagen ha deciso di cambiare strategia, ammettendo di fatto che quella legata alla gamma ID non ha prodotto l’effetto sperato. Dopo anni in cui il marchio ha cercato di imporre una nuova identità fatta di sigle e numeri, il costruttore di Wolfsburg sembra pronto a tornare sui propri passi. A partire dal 2026, l’attuale ID.4 verrà progressivamente sostituita dalla nuova Tiguan.

Volkswagen: la nuova Tiguan a batteria prenderà il posto della ID.4

La scelta nasce dalla constatazione che i clienti non si sono mai davvero affezionati alla denominazione ID. Nonostante gli investimenti e il lancio in grande stile, modelli come ID.3, ID.4 e ID.5 non sono riusciti a creare un legame emotivo paragonabile a quello costruito in decenni da Golf, Polo o Tiguan. Volkswagen lo ha compreso e ha deciso di fare un passo indietro.

Secondo le ultime indiscrezioni, il successore dell’ID.4 adotterà il nome di ID. Tiguan. Una scelta strategica, considerando che la Tiguan rappresenta una delle auto del marchio più vendute a livello globale. Usare un nome come Tiguan per un SUV elettrico serve soprattutto a trasmettere continuità e fiducia. Volkswagen sa bene che molti automobilisti sono ancora legati ai modelli storici, ma è anche una scelta per convincere chi è ancora scettico del passaggio all’elettrico.

Il cambio di rotta, però, non riguarda solo il nome. L’ID.4 è stata spesso criticata non tanto per il comportamento su strada, quanto per l’esperienza complessiva a bordo. L’impostazione troppo digitale, l’assenza quasi totale di comandi fisici e un design giudicato fin troppo morbido non hanno convinto tutti. Con l’ID. Tiguan, Volkswagen promette un approccio diverso, con il ritorno dei pulsanti tradizionali su volante e plancia e uno stile esterno più deciso, in linea con quello che da sempre caratterizza il SUV tedesco.

Dal punto di vista tecnico, sarà uno dei primi modelli a sfruttare l’evoluzione della piattaforma MEB+, pensata per migliorare autonomia, efficienza e tempi di ricarica, aspetti su cui i costruttori europei hanno sofferto la concorrenza asiatica. Per contenere i costi e rendere l’auto più accessibile, verranno introdotte anche batterie LFP sulle versioni d’ingresso, una soluzione ormai sempre più diffusa nel mondo dell’elettrico.

Oltre alla nuova ID. Tiguan, nei prossimi anni si aggiungerà alla lista anche una ID. Golf, destinata a prendere il posto dell’ID.3, una ID. Polo basata sul concept ID.2all per la fascia più economica, e una ID. Cross, così da rendere il passaggio all’elettrico meno traumatico, costruendo una gamma che richiami quella tradizionale.

L’ID. Tiguan avrà il compito di rilanciare l’immagine del marchio e, soprattutto, di riconquistare quei clienti che negli ultimi anni hanno guardato altrove. Solo il responso del mercato dirà se questo cambio di strategia sarà sufficiente per invertire la tendenza.