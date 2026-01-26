Citroën: i SUV C3 Aircross e C5 Aircross protagonisti a Bardonecchia con Radio Italia

Ieri si è chiusa la seconda tappa del Radio Italia Winterland Tour 2026. Citroën è stata la protagonista a quattro ruote dell’appuntamento, andato in scena nella suggestiva cornice di Bardonecchia (TO). La nota località sciistica piemontese ha abbracciato la festa musicale, condita da divertimento e amore per la vita. Qualche giorno prima era toccato a Prato Nevoso (CN) offrire le sue alchimie ambientali per l’ormai noto format, giunto all’undicesimo compleanno.

Il villaggio turistico itinerante di Radio Italia Winterland Tour 2026 sta offrendo un’altra stagione di energia e svago, in mete montane di grande prestigio. Anche a Bardonecchia il marchio del “double chevron” ha vestito i panni di Official Partner, portando sulle piste imbiancate le novità della sua gamma SUV.

Gli ospiti e il pubblico hanno potuto ammirare da vicino i SUV distintivi di Citroën: il Nuovo C5 Aircross e il Nuovo C3 Aircross. Sono due Sport Utility Vehicle strategici per la casa automobilistica francese e fanno da presidio per la sua etichetta nei segmenti C-SUV e B-SUV, entrambi molto importanti in termini di volumi commerciali. Grande l’interesse del pubblico nei confronti dei 2 modelli, che si è confermato nella tappa di Bardonecchia.

Foto Citroën

Questi veicoli ad abitacolo rialzato offrono un ricco ventaglio di scelte propulsive (benzina, ibrida e 100% elettrica) e riescono ad assecondare le diverse esigenze dei clienti, cucendosi quasi su misura rispetto ai loro bisogni di mobilità, nella dimensione lavorativa, familiare o di altra natura.

Ecco alcune cifre raccolte dal marchio transalpino nell’appuntamento del Radio Italia Winterland Tour 2026 appena andato in archivio: una media di 100 lead al giorno presso chalet Maison Citroën, il temporary aziendale all’interno del villaggio, e di 50 test drive quotidiani a bordo dei SUV C3 Aircross e C5 Aircross.

I due modelli, come già scritto, sono nevralgici per Citroën e rafforzano la sua offerta in segmenti particolarmente importanti, in termini di volumi, sia in Italia che nel resto d’Europa. Ora si guarda alle prossime tappe del circuito bianco, dove il “double chevron” continuerà ad essere presente come Official Partner del Winterland Tour. Ecco le date.

Prossime tappe del circuito 2026

Foto Citroën

31 gennaio – 1° febbraio: Pontedilegno Tonale (BS)

7-8 febbraio: Gressoney La Trinité (AO)

14-15 febbraio: Madesimo (SO)

21-22 febbraio: Limone Piemonte (CN)

28 febbraio – 1° marzo: Santa Caterina di Valfurva (SO)

7-8 marzo: Plan de Corones (BZ)

Come sempre, all’interno del villaggio di Radio Italia, Citroën accoglierà i visitatori in un’area dedicata dove sarà possibile vivere momenti di intrattenimento, scoprire le tecnologie di bordo e condividere uno stile di vita che unisce la passione per la montagna alla musica. Il tutto con lo spirito frizzante e fuori dagli schemi del marchio automobilistico francese e delle sue opere a quattro ruote.

Fonte | Citroen