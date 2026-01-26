Jeep diventa partner automobilistico globale ufficiale della Snow League

La Snow League ha reso noto di aver siglato un accordo pluriennale con Jeep, che assume il ruolo di Global Automotive Partner della lega. L’intesa dà vita a una collaborazione strategica tra un brand simbolo dell’avventura e un’organizzazione che sta innovando il panorama degli sport invernali professionistici. Alla base dell’accordo vi è una visione comune fondata su libertà di movimento, solidità e spirito esplorativo.

Nell’ambito della partnership, la casa americana sarà protagonista di iniziative pensate per coinvolgere atleti e pubblico, tra cui attivazioni sul campo, sponsorizzazioni e format esperienziali dedicati ai fan. Le prime attività prenderanno il via a partire dal terzo appuntamento della stagione inaugurale della lega, in programma al Buttermilk di Aspen Snowmass il 27 e 28 febbraio.

Il marchio Jeep sarà il suo Global Automotive Partner della Snow League per una partnership pluriennale

Jeep presenterà la sua ultima gamma di veicoli agli eventi della Snow League, tra cui Aspen e Laax, in Svizzera, dal 19 al 21 marzo, offrendo ai fan l’opportunità di provare da vicino i nuovi modelli e incontrare gli ambasciatori del marchio. Un elemento fondamentale della partnership è l’introduzione del Jeep Badge, un riconoscimento basato sulle prestazioni che aggiunge un nuovo livello di competizione a ogni evento halfpipe della Snow League. A ogni evento, un atleta in ciascuna delle gare maschili e femminili riceverà il Jeep Badge per il “Biggest Air”.

Advertisement

A differenza dei tradizionali piazzamenti sul podio, il Jeep Badge premia gli atleti che si distinguono per i momenti più progressivi e di maggiore impatto dell’evento, indipendentemente dal piazzamento finale. Il premio celebra la potenza pura, l’innovazione e l’approccio audace, qualità sinonimo sia di prestazioni sportive d’élite che del marchio americano. Inoltre, una toppa con il marchio Jeep sarà indossata in modo visibile dagli atleti e dalle atlete vincitori nelle discipline di sci e snowboard, garantendo una visibilità costante durante gli eventi live e le trasmissioni televisive.

Il fondatore della Snow League, Shaun White, sarà ambasciatore globale del marchio Jeep, proseguendo un rapporto che dura da anni. Il legame autentico di White con il marchio rafforza la credibilità della partnership e l’impegno verso lo stile di vita degli sport invernali e d’azione.

Advertisement

“Accogliere Jeep nella Snow League come nostro Global Automotive Partner è un momento emozionante per noi della lega”, ha dichiarato Omer Atesmen, CEO di The Snow League. “Jeep è un marchio iconico che ha l’avventura al centro e insieme stiamo creando qualcosa che va oltre la tradizionale partnership. Dall’introduzione del Jeep Badge all’offerta di attività divertenti e coinvolgenti durante i nostri eventi, questa partnership ci consente di elevare la competizione, coinvolgere i fan in modi nuovi e continuare a costruire il futuro degli sport invernali professionistici”.

Bob Broderdorf, CEO del marchio Jeep, ha aggiunto: “Da oltre 80 anni, Jeep aiuta gli amanti del brivido e gli amanti delle avventure sulla neve. In qualità di partner ufficiale della prima lega professionistica di gare su neve al mondo, stiamo dando un nuovo significato alla ‘Snow Mode’ insieme a Shaun White e agli altri atleti della Snow League con attivazioni di eventi uniche nel loro genere e l’introduzione del badge Jeep ‘Biggest Air’ per riconoscere alcuni aspetti che il marchio Jeep conosce a fondo: potenza e prestazioni sulla neve fresca”.

Advertisement

Jeep

La partnership del 2026 includerà una solida integrazione social e televisiva, portando lo storytelling Jeep direttamente nella copertura degli eventi della Snow League e sulle piattaforme digitali di tutto il mondo. La Snow League è disponibile in oltre 175 paesi in tutto il mondo attraverso una gamma senza precedenti di partner televisivi, di streaming e media digitali che coprono sei continenti, invitando i fan di tutto il mondo a vivere l’azione dal vivo. Il palinsesto completo globale è disponibile qui . Lanciata a giugno 2024,