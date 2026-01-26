Chrysler 300, andando oltre il dominio dei minivan nella gamma

Il 2025 per Stellantis negli Stati Uniti non è stato esattamente un anno da incorniciare, con diverse misure che puntano a una ripresa a qualunque costo. Infatti, FCA US ha chiuso l’anno con una flessione del 3%, fermandosi a 1,26 milioni di consegne e guardando con una certa invidia le targhe di Toyota, Ford e General Motors, che ormai corrono decisamente più distanti. Mentre Jeep e Ram provano a tenere a galla la baracca con qualche novità degna di nota, i marchi Dodge e Chrysler sembrano impegnati in un’operazione di equilibrismo estremo.

Dodge si prepara a dire addio al suo secondo modello più venduto entro fine anno, mentre Chrysler cerca di convincerci che il ritorno della Voyager dalle flotte aziendali ai privati sia il colpo di scena dell’anno.

Il nuovo capo per l’America, Tim Kuniskis, e il CEO Antonio Filosa si ritrovano tra le mani una Chrysler che sopravvive quasi esclusivamente grazie alla Pacifica, un minivan che sta ricevendo così tanti aggiornamenti a metà ciclo da rischiare di diventare un reperto archeologico restaurato. Nonostante la concorrenza spietata di Toyota Sienna e Kia Carnival, la Pacifica resiste, ma non si può vivere di soli minivan.

In questo scenario di “resistenza creativa”, il mondo dei pixel lancia sempre dei segnali di speranza e passione ancora viva. L’artista digitale Dimas Ramadhan, anima del canale YouTube Digimods DESIGN, ha immaginato una possibile via di fuga, il ritorno della Chrysler 300 nel 2027.

Il rendering propone una berlina premium che mescola il classico profilo a quattro porte con maniglie nascoste e cerchi neri con razze a Y. Il frontale è dominato da una sottile barra LED e una griglia quasi timida, mentre il posteriore prende in prestito con eleganza i gruppi ottici traslucidi dalla Tesla Model Y, forse sperando che un po’ di quel successo elettrico passi alla vecchia gloria americana.

Sotto la pelle della berlina, il sogno poggia sulla piattaforma STLA Large, la stessa della Dodge Charger di ottava generazione. Questo permetterebbe alla nuova Chrysler 300 di abbracciare sia la propulsione elettrica che il grintoso motore Hurricane biturbo a sei cilindri in linea. È sempre e solo un miraggio digitale?