205 Rallye, questa speciale Peugeot è l’affare dell’anno?

Una hot hatch che fa davvero battere il cuore e che negli ultimi anni sta mantendendo prezzi sorprendentemente abbordabili presso il mercato collezionistico, quella è la Peugeot 205 Rallye. Un esemplare del 1989 è appena spuntato sul mercato dell’usato d’epoca, portando con sé tutto il fascino spartano degli anni Ottanta e un dilemma matematico che qualcuno ha tentato di risolvere senza successo.

Il venditore che ha messo una Peugeot 205 Rallye su AutoClassic24 chiede circa 17.000 euro, giustificati da un restauro meccanico completo costato oltre 5.000 euro. Fin qui tutto bene, se non fosse che la povera Leoncina sembra soffrire di una crisi d’identità metrica.

Il tachimetro è stato convertito dal sistema metrico a quello imperiale e nessuno ha ancora capito se quei 40.000 segnati sul quadrante siano chilometri o miglia. Sull’annuncio sono indicati “km”, fattore che, come capirete bene, cambierebbe non poco se l’indicazione sarebbe derivata dallo stesso valore in miglia. Ci sarebbe infatti una discrepanza di oltre 20.000 chilometri che, nel mondo del collezionismo, equivale a scoprire se il tuo orologio d’oro sia un Rolex o una buona imitazione.

Prima di staccare l’assegno, un’accurata verifica documentale e una perizia tecnica indipendente non sono solo consigliate, sono un obbligo morale per evitare di comprare “miglia per chilometri”. Nonostante l’investimento su motore e trasmissione per questa Peugeot 205 Rallye garantisca prestazioni affidabili, la carrozzeria e l’impianto elettrico restano sotto la lente d’ingrandimento degli esperti, sempre a caccia di tracce di ossidazione tipiche dell’epoca.

Il prezzo richiesto, d’altronde, è decisamente “ottimista” rispetto agli 11.000 euro suggeriti dalle guide di settore, ma il mercato delle youngtimer è volubile, si sa. Ci sono stati esemplari in condizioni impeccabili superare i 20.000 euro, dimostrando che per una vera icona dei rally la logica economica non segue esattamente delle regole prestabilite.

Il pedigree sportivo della 205 Rallye rimane intramontabile. Leggera, nervosa e priva di fronzoli, insomma, l’antitesi delle moderne auto elettriche. Anzi, la speranza di un ritorno della gamma GTi con modelli ad alte prestazioni (non solo a batteria) potrebbe far lievitare ulteriormente queste quotazioni.