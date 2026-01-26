Stellantis accelera in Marocco nel 2025 e cresce del 22,5% nel mercato 

Giovedì a Casablanca, Stellantis Marocco ha presentato i suoi risultati annuali e le performance di tutti i marchi che ne fanno parte. La conferenza stampa si è tenuta in una cornice esclusiva, alla presenza di Yves Peyrot des Gachons, CEO del gruppo automobilistico nel pese nord africano. Alla chiusura del 2025, l’azienda guidata a livello globale da Antonio Filosa ha immatricolato 42.901 veicoli nel mercato marocchino che ha raggiunto complessivamente 235.372 unità. Il gruppo ha così conseguito una quota di mercato del 18,2%, registrando una crescita dei volumi del 22,5% rispetto al 2024 e consolidando il proprio trend positivo nel contesto marocchino.

La dinamica di crescita è stata sostenuta soprattutto dal marchio Peugeot, oltre che dalle solide performance nei segmenti dei veicoli ibridi e dei veicoli commerciali, ormai elementi chiave della strategia del gruppo. Peugeot si conferma brand trainante nel 2025, con il 38% delle vendite di Stellantis Marocco: 16.372 unità vendute, in aumento del 46%, la progressione più elevata tra i primi dieci marchi del mercato, e una quota del 7%.

Secondo Yves Peyrot des Gachons, un veicolo ibrido su quattro venduto in Marocco è un marchio Stellantis, a dimostrazione del forte posizionamento del gruppo in questa tecnologia di transizione.Nel segmento dei veicoli commerciali, la business unit Pro One ha registrato 6.247 unità vendute, pari a una quota di mercato del 23,6%, a conferma della forza dell’offerta del gruppo in questa nicchia strategica.

Citroën ha registrato 13.444 unità vendute, con un aumento dell’8% rispetto al 2024, per una quota di mercato del 4,9%. Nel segmento premium, Alfa Romeo e DS Automobiles hanno registrato quote di mercato rispettivamente del 2,7% e dell’1,7%, corrispondenti a 462 unità vendute per Alfa Romeo e 294 unità per DS Automobiles.

Le prospettive di Stellantis per il 2026 si delineano particolarmente ambiziose. Il gruppo intende accelerare lo sviluppo della micromobilità, puntando a una produzione di 135.000 unità, accompagnata dalla creazione di 3.100 nuovi posti di lavoro, che si aggiungeranno agli attuali 5.500. Parallelamente, il livello di integrazione locale dovrebbe crescere progressivamente fino al 69%, con l’obiettivo di raggiungere il 75% entro il 2030.

Sul piano commerciale è previsto il lancio di nuovi modelli e marchi, tra cui Landtrek, Citroën C5 Aircross, la nuova C3, DS8 e Jeep. La rete distributiva si amplierà con quattro nuove sedi e nuovi showroom, mentre la captive finance, in collaborazione con AXA Credit, diventerà pienamente operativa in Marocco.