Fiat Giga Panda 2026: dopo le parole del CEO cresce la curiosità, nuove ipotesi di design

Fiat Giga Panda 2026 è tornata al centro dell’attenzione dopo le ultime dichiarazioni del numero uno di Fiat Olivier Francois. Parlando con la stampa internazionale dal salone dell’auto di Bruxelles 2026 l’amministratore delegato della casa torinese ha accennato brevemente alle caratteristiche di questo modello considerato come fondamentale per il futuro del brand italiano di Stellantis. Francois ha definito il SUV di segmento C che sarà lungo intorno ai 4,4 metri come “facile da usare, robusto, semplice, accessibile, ma con tanto spazio”. Queste dichiarazioni hanno suscitato grande curiosità tra gli appassionati di auto ed in particolare tra i fan della casa torinese che si domandano come sarà questo veicolo e soprattutto quando arriverà.

Cresce la curiosità attorno al SUV Fiat Giga Panda 2026: ecco come la immaginano in Brasile

Per il debutto di Fiat Giga Panda 2026 si parla della seconda metà dell’anno. Qualcuno ipotizza luglio, un mese in cui avvengono quasi sempre i debutti ufficiali di Fiat. Inoltre questo veicolo potrebbe essere presentato insieme alla versione Fastback che è stata di recente protagonista di numerosi avvistamenti, cosa che invece non è ancora avvenuta con la Giga Panda alimentando curiosità e dubbi su quello che sarà il suo design.

Dal Brasile arriva una buona ipotesi di design su questo atteso modello, probabilmente ispirata anche dalle ultime parole di Olivier Francois in mancanza di foto spia che stranamente non sono ancora trapelate. Si tratta dell’ipotesi del creatore digitale brasiliano Kleber Silva che ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere il design di questo SUV che Fiat commercializzerà in vari continenti tra cui quello europeo e quello sudamericano.

Si tratta solo dell’ultima di numerosissime ipotesi fatta da appassionati e designer indipendenti su Fiat Giga Panda 2026 conosciuto anche come Pandissima, nuova Multipla e Grizzly. Anche questo è il segno di quanto questo veicolo susciti curiosità. Ricordiamo che secondo indiscrezioni per l’Europa dovrebbe essere costruito presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco anche se su questo si attendono conferme ufficiali da parte di Stellantis che al momento non sono state ancora fornite. La piattaforma scelta è la stessa della Grande Panda e di altri modelli di Stellantis come Citroen C3 e Opel Frontera: la Smart Car.

Fiat Giga Panda arriverà sul mercato in versione a benzina, ibrida ed elettrica al 100 per cento. Avrà molto in comune con la Grande Panda da cui differirà per le dimensioni. Non è ancora chiaro se nella gamma ci sarà spazio anche per versioni a 7 posti oltre a quella a 5 posti. Ne sapremo di più su questa vettura nel corso dei prossimi mesi quando sarà fatta luce anche sulla data esatta di debutto e probabilmente vedremo anche le prime foto senza veli.