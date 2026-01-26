Jeep Renegade: un nuovo sistema multimediale e tre versioni ibride inedite per il suo restyling in Brasile

Jeep Renegade che da noi in Europa è uscita di produzione continuerà a vivere ancora in Sud America. In quel continente la vettura subirà anche un leggero restyling in attesa di una nuova generazione che secondo indiscrezioni in Brasile inizierà ad essere prodotta a partire da fine 2028 mentre non si sa ancora se la vedremo anche in Europa anche se le probabilità sembrano essere abbastanza elevate. Nel frattempo dal Brasile arrivano nuove immagini spia della versione aggiornata del SUV avvistata in strada nelle scorse ore in versione prototipo camuffato come si evince dalle foto pubblicate dal fotografo Rodrigo Carvalhosu Instagram dalla pagina “Renegadooverlander”.

Il prototipo camuffato della versione aggiornata di Jeep Renegade per il Sud America avvistato in strada nelle scorse ore

Le immagini mostrano l’enorme sistema multimediale presente nella futura Jeep Renegade restyling e anche che la finitura sarà beige nella versione avvistata. Secondo quanto riporta il sito brasiliano Autos Segredos, In Sud america la versione Sport del modello manterrà il motore 1.3 Turbo 270 Flex con 176 CV di potenza sia a benzina che a etanolo e 27,5 kgfm di coppia, indipendentemente dal carburante utilizzato.

Per quanto riguarda invece le versioni Altitude, Longitude e Sahara della Jeep Renegade 2027 saranno dotate del sistema MHEV a 48 Volt. La piattaforma Bio-Hybrid è dotata di un sistema mild hybrid MHEV a 48 Volt, che equipaggerà la nuova Renegade 2027. Questo sistema è dotato di due motori elettrici, uno dei quali sostituisce l’alternatore e il motorino di avviamento come nel sistema a 12 Volt. Il motore elettrico aggiuntivo genera 28 CV di potenza e 5,6 kgfm di coppia.

La versione Willys sarà l’unica con trazione integrale 4×4 e continuerà a montare il motore 1.3 Turbo Flex da 176 CV e 27,5 kgfm, abbinato però a un nuovo cambio automatico a nove rapporti. La Jeep Renegade 2027 introdurrà interni rinnovati e il sistema ibrido leggero MHEV a 48 Volt, accompagnati da un restyling moderato. La parte anteriore vedrà fari con luci diurne a quattro segmenti, griglia a sette feritoie e paraurti ridisegnati. Lateralmente cambieranno solo i cerchi, mentre il posteriore avrà nuovo paraurti; i fanali dovrebbero mantenere la stessa forma delle versioni precedenti.

Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito dell’aggiornamento del SUV compatto di Jeep che qui da noi per il momento è uscito di scena. Confidiamo però che Antonio Filosa nel nuovo piano di Stellantis che rivelerà a metà anno possa reinserire nuovamente nella gamma di Jeep questo modello con la sua futura generazione.