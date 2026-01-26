Alfa Romeo 155 GTAm Restomod: reinterpretazione moderna e radicale di un mito

Alfa Romeo 155 GTam Restomod è una delle ultime creazioni del designer indipendente Bruno Callegarin che con l’ausilio dell’AI ha provato ad immaginare come sarebbe in chiave moderna e digitale la famosa auto del biscione prodotta in un solo esemplare e chiamata GTA Stradale. In questo render che vi mostriamo, la vettura mantiene le proporzioni tese e aggressive della 155 originale, ma le evolve con un linguaggio stilistico contemporaneo e muscolare. La carrozzeria è caratterizzata da passaruota enormemente allargati, superfici scolpite e un assetto estremamente ribassato che comunica immediatamente prestazioni estreme.

Alfa Romeo 155 GTAm Restomod: la vettura mentiene le proporzioni tese e aggressive della 155 originale

Il frontale di questa ipotetica Alfa Romeo 155 GTAm Restomod by Bruno Callegarin sfoggia il classico scudetto Alfa Romeo, reinterpretato in chiave moderna, affiancato da gruppi ottici sottili e affilati. Il cofano ventilato e lo splitter in carbonio rafforzano l’anima racing del progetto. Al posteriore spiccano l’alettone pronunciato, il diffusore aggressivo e i quattro terminali di scarico, chiaro richiamo al mondo delle competizioni. La finitura rosso metallizzato esalta le forme e celebra la tradizione sportiva del marchio. Nel complesso, questo restomod unisce heritage, tecnologia e design visionario in modo potente e coerente.

Insomma sicuramente si tratta di un’ipotesi molto interessante che fa esaltare gli alfisti più sfegatati che si domandano se in futuro vedremo ancora qualcosa di simile nella gamma del biscione che pare sempre più orientata verso SUV e crossover come dimostrano i recenti lanci di Junior e Tonale e la futura generazione di Stelvio. Senza dimenticare che si parla anche di altri due modelli che potrebbero essere prodotti a Melfi e Pomigliano. Uno dei due potrebbe essere l’erede di Tonale mentre il secondo un crossover da inserire nella gamma del biscione tra Junior e Tonale. Al momento dunque per simili ritorni non sembra esserci spazio anche se il programma BottegaFuoriserie qualche piccola soddisfazione in merito potrebbe anche darcela nei prossimi anni.