Lancia dimostra la competitività della sua Ypsilon Rally2 HF Integrale al Rallye Monte-Carlo

Il Rallye di Monte Carlo ha confermato ancora una volta la sua leggendaria reputazione regalando una delle edizioni più spettacolari, impegnative e imprevedibili dell’era moderna. Da mercoledì 21 a domenica 26 gennaio, la gara di apertura del Campionato del Mondo Rally FIA 2026 ha sottoposto equipaggi e team a condizioni estreme, raramente viste nel Principato nell’ultimo decennio, segnate da un massiccio ritorno di neve e ghiaccio per la prima volta in undici anni. In questo contesto particolarmente impegnativo, Lancia Corse ha esordito ufficialmente nel WRC2 con l’attesissima Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, schierando due vetture guidate da Yohan Rossel/Arnaud Dunand e Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov.

Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale ha debuttato nelle competizioni con la nuova livrea WRC2

Un debutto che ha immediatamente confermato la competitività, la robustezza e la velocità di altissimo livello del nuovissimo progetto Rally2 sulla scena mondiale. Il 94° Rally di Montecarlo si è distinto per le sue condizioni mutevoli, costringendo gli equipaggi a confrontarsi con una continua alternanza di superfici: asfalto asciutto, pioggia, neve, fango e ghiaccio. La scelta degli pneumatici si è rivelata cruciale in ogni prova speciale, richiedendo ai team precisione assoluta, grande esperienza e una preparazione tecnica impeccabile.

In questo contesto complesso, gli equipaggi Lancia Corse hanno dimostrato un elevato livello di performance, coniugando velocità pura e capacità di adattamento alle difficoltà incontrate durante l’evento.Durante il rally, le due Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale hanno ottenuto otto vittorie di tappa nel WRC2: sette per Yohann Rossel e una per Nikolay Gryazin. Il marchio italiano ha dominato in particolare l’ultima tappa di domenica, vincendo tutte e quattro le speciali del WRC2, inclusa la Power Stage sul leggendario Col de Turini.

Advertisement

La prestazione di Yohan Rossel nell’ultimo giorno è stata particolarmente degna di nota. Sfruttando le condizioni migliorate e l’eccellente bilanciamento della Lancia, il pilota francese ha ottenuto quattro vittorie di tappa in quattro prove speciali del WRC2, ottenendo costantemente tempi tra i primi cinque della classifica generale, oltre a due secondi tempi nelle PS 14 e 15. Questo impegno è stato coronato da un quinto tempo nella Power Stage, che gli è valso un ulteriore punto iridato.

Questo attacco decisivo ha permesso a Rossel di aggiudicarsi la classifica generale della Super Sunday, basata esclusivamente sulle prestazioni dell’ultima giornata. Un risultato eccezionale contro le vetture Rally1, che mette in luce sia l’abilità del pilota che la competitività della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Questa vittoria consente inoltre a Lancia Corse di lasciare Monaco in testa alla classifica Team WRC2.

Advertisement

Il rally non è stato privo di colpi di scena. Le ambizioni di vittoria di Yohann Rossel nel WRC2 sono state messe a repentaglio fin dalle prime prove speciali, quando un leggero contatto con un muro durante la prova di apertura lo ha costretto al ritiro giovedì. Ripartito secondo il regolamento del Super Rally, il francese ha risposto con determinazione, sfruttando il resto dell’evento per mettere in mostra il pieno potenziale della vettura in alcune delle condizioni più impegnative della stagione.

Nikolay Gryazin ha subito imposto un ritmo serrato, prendendo il comando della classifica WRC2 prima che una piccola collisione durante la PS2 danneggiasse la sospensione posteriore sinistra. Lui e il suo copilota, Konstantin Aleksandrov, hanno effettuato una riparazione straordinaria prima della PS3, rimanendo pienamente competitivi e in lizza per la vittoria fino alla PS12. In questa speciale, disputata su ghiaccio e neve, l’equipaggio è andato largo in un tratto veloce, perdendo aderenza al posteriore e finendo in un fosso con ulteriori danni alle sospensioni, costringendoli a ripartire domenica secondo le regole del Super Rally.

Advertisement

Il sesto posto nel WRC2 non rispecchia appieno il livello di competitività dimostrato durante tutto il weekend, ma lascia presagire prospettive estremamente positive e grande fiducia per i prossimi appuntamenti.

Roberta Zerbi, Amministratore Delegato di Lancia: “Aspettavamo questo momento da tempo. Il Rally di Monte Carlo segna il ritorno di Lancia nel Campionato del Mondo Rally e il debutto competitivo della Ypsilon Rally2 HF Integrale nel WRC2. Questo risultato va oltre la mera affermazione sportiva: conferma la solidità di un progetto costruito con determinazione, rigore tecnico e una visione chiara. Monte Carlo è uno dei rally più impegnativi della stagione e, nonostante tutto non sia andato secondo i piani, il team ha dimostrato grande ambizione, una vettura competitiva e una direzione chiara per il futuro.”

Advertisement

Yohan Rossel, pilota ufficiale WRC2 – Lancia Corse HF: “Questo non è stato il rally più facile per me e per il team, e non è certo quello che avevamo immaginato prima della partenza. Sapevamo che saremmo stati veloci e lo abbiamo dimostrato. Ma per vincere il Rally di Monte Carlo, non c’è margine di errore per tutta la durata della gara. Purtroppo, l’errore che ho commesso nella prima tappa ha compromesso la mia gara. In quelle condizioni, è stato estremamente difficile recuperare. Sono convinto che con questa vettura potremo essere in lizza per la vittoria nei prossimi rally”.

Nikolay Gryazin, pilota ufficiale WRC2 – Lancia Corse HF: “Questo Rally di Monte Carlo è stata un’esperienza incredibile: non ho mai guidato in queste condizioni. È stata una partenza molto solida per la Lancia, anche se abbiamo commesso un errore mentre lottavamo per la vittoria. Abbiamo dovuto spingere di più per cercare di raggiungere Léo Rossel. La macchina risponde esattamente a quello che le chiedo; ora tocca a me migliorare. A causa delle condizioni estreme, questo è il Rally di Monte Carlo più difficile a cui abbia mai partecipato.”

Advertisement

Didier Clément, Team Principal Lancia Corse HF: “Questo fine settimana segna una pietra miliare storica per Lancia nel Campionato del Mondo Rally. In uno dei rally più impegnativi e impegnativi della stagione, caratterizzato da numerose escursioni fuoristrada, i nostri piloti hanno commesso solo pochi errori di lieve entità. L’evento ha messo in risalto in particolare le prestazioni della nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, capace di stabilire un numero significativo di tempi più veloci nel WRC2. Ricorderemo anche l’eccezionale prestazione di Yohan Rossel domenica, con il miglior tempo in ogni speciale e la vittoria assoluta nella Super Sunday. Un enorme ringraziamento a tutto il team: i colori Lancia hanno davvero brillato questo fine settimana. Questo risultato conferma che siamo sulla strada giusta e lascia presagire un futuro estremamente promettente, un inizio molto incoraggiante per il resto del programma”.