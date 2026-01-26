Fiat Panda, Alfa Romeo Giulietta e Stelvio usate: occhio alla truffa del contachilometri

Fiat Panda, Alfa Romeo Giulietta e Alfa Romeo Stelvio sono tra le auto usate più acquistate dagli italiani. Del resto parliamo di vetture estremamente popolari nei rispettivi segmenti nel corso della loro lunga carriera in Italia e dunque la cosa non sorprende. Tuttavia essendo tra le auto più popolari sono anche tra quelle maggiormente soggette a truffe come quella del contachilometri taroccato, un fenomeno che purtroppo dalle nostre parti sta diventando sempre più diffuso nel settore delle auto usate. Dunque bisogna prestare la massima attenzione quando si va a scegliere una vettura nel mercato dell’usato.

Secondo uno studio tra le auto usate più soggette alla frode del contachilometri Alfa Romeo Stelvio, Giulietta e Fiat Panda

Una nuova indagine di carVertical, la piattaforma che raccoglie tutti i dati sulle auto usate in Europa, rivela cambiamenti nelle preferenze degli italiani nel 2025. Dopo due anni di dominio della Fiat 500, a conquistare il primo posto è stata la Volkswagen Golf, risultando l’auto usata più ricercata in Italia con il 3,9% dei controlli.

Segue in classifica l’Audi A3 (3,1%), la Mercedes-Benz Classe A (2,2%), e al quarto posto l’Alfa Romeo Stelvio (2,1%), seguita da vicino dalla Fiat 500 (2,1%). Completano la Top 10 modelli come Panda, Giulietta, Range Rover, 500X e Audi Q3. Nonostante la Golf in testa, gli italiani mantengono grande affetto per Fiat e Alfa Romeo, con più modelli di entrambe le case tra i più cercati.

Per quanto riguarda le frodi sul contachilometri, alcuni modelli mostrano numeri preoccupanti. L’Alfa Romeo Stelvio è quella più spesso coinvolta, con il 3,8% delle vetture che presentano discrepanze nel chilometraggio. Seguono Range Rover (3,2%) e Audi A3 (3,1%). Tuttavia, il record per il maggior numero medio di chilometri manomessi va alla Fiat Panda, con ben 78.078 km alterati.

Questo dato sottolinea l’importanza di prestare estrema attenzione quando si sceglie una Panda usata, controllando sempre la storia del veicolo per evitare brutte sorprese. La prudenza resta fondamentale nell’acquisto di auto di seconda mano, soprattutto per modelli soggetti a queste manipolazioni. Non sorprende che i modelli di Fiat e Alfa siano al vertice delle vendite di auto usate e anche delle truffe.

Del resto parliamo di modelli super popolari che presto saranno protagoniste di nuove generazioni. Ci riferiamo alla nuova Stelvio in arrivo nel 2028 e alla nuova Fiat Panda che vedremo entro il 2029. Insomma le due auto continueranno ad essere protagoniste delle rispettive gamme ancora per molti anni. Più incerto il destino di Giulietta per la quale ufficialmente al momento non sembra esserci spazio per un ritorno.