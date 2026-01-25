Fiat 600, Jeep Avenger e Alfa Romeo Junior: ecco quanto hanno venduto nel 2025 i tre SUV in Europa

Fiat 600, Jeep Avenger e Alfa Romeo Junior sono i tre SUV compatti prodotti a Tychy in Polonia su piattaforma CMP che stanno ricevendo un buon successo di vendite sul mercato. Oggi vi sveliamo quante unità di questi SUV compatti sono stati venduti nel 2025 in Europa e chi è stato tra i tre quello che ha registrato più immatricolazioni. Si tratta di dati ufficiali pubblicati da Automotive News sulla base di quanto raccolto da Dataforce.

Ecco i dati di vendita di Fiat 600, Jeep Avenger e Alfa Romeo Junior in Europa

Partiamo da quello che ha ottenuto meno vendite anche perchè tra i tre è quello che costa di più e ovviamente questo finisce per influire anche sulla sua popolarità. Ci riferiamo naturalmente ad Alfa Romeo Junior che comunque ha registrato buoni numeri avendo ottenuto un totale di 34.948 in Europa.

Si tratta sicuramente di un buon numero coerente con gli oltre 50 mila ordini registrati fino ad oggi a livello globale dal modello del biscione che ricordiamo ha un prezzo di partenza intorno ai 30 mila euro e dunque è molto più caro sia rispetto a Fiat 600 che a Jeep Avenger. Questo dato significa una media di 2 mila unità al mese che non è assolutamente male. Dopo essere stato protagonista della crescita della casa milanese nel 2025 è assai probabile che questo modello possa regalare grosse soddisfazioni anche nel corso del 2026.

Al secondo posto tra i tre SUV compatti di Stellantis come numero di vendite in Europa troviamo Fiat 600 che dopo un inizio un po’ incerto a causa del lancio iniziale della sola versione elettrica adesso sembra aver ingranato. In totale infatti il SUV compatto della casa torinese ha raccolto 55.867 immatricolazioni nel vecchio continente.

Di queste la stragrande maggioranza sono state registrate dalla versione ibrida per un totale di 50.945 mentre l’elettrica ha registrato appena 4.922 unità immatricolate un numero assai inferiore anche a quello registrato dalla stessa nel 2024 quanto le 600e immatricolate furono 8.489. A proposito di questo modello ricordiamo che in primavera arriverà la versione con motore a benzina e dunque le vendite sono destinate ad aumentare e non di poco nel 2026 rispetto allo scorso anno.

Al primo posto tra i SUV compatti di Stellantis più venduti in Europa troviamo Jeep Avenger. Non si tratta di una sorpresa se si considera che in Italia lo scorso anno questo modello è stato il più venduto in assoluto tra i SUV. In totale nel nostro continente Avenger ha immatricolato un totale di 96.797 unità con una crescita di circa 16 mila unità rispetto a quanto registrato nel corso del 2024. Si tratta dunque di un ottimo risultato per questo modello che pare aver conquistato il cuore degli automobilisti europei. Per queste tre vetture dunque sicuramente un bilancio positivo per Stellantis lo scorso anno. Ciò però stranamente non ha evitato il passaggio da tre a due turni dello stabilimento di Tychy a partire da aprile 2026.