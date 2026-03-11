Guerra in Iran, l’industria dell’auto inizia a pagare il conto

Il Golfo Persico non è più solo una questione di geopolitica. È diventato un problema di listino prezzi, di catene di fornitura e di piani produttivi rivisti al ribasso. L’industria auto globale lo sa, e sta già correndo ai ripari.

Advertisement

Da Detroit a Tokyo, i vertici delle case automobilistiche stanno riscrivendo le previsioni. Il motivo è brutale: quando i prezzi del petrolio salgono, non soffrono solo i consumatori alla pompa. Soffrono le fabbriche, soffrono i fornitori, le rotte marittime che portano componenti e vetture finite da una parte all’altra del mondo.

Advertisement

Lo Stretto di Hormuz, quella strettoia vitale attraverso cui transita una quota rilevante del petrolio mondiale, è tornato al centro della scacchiera. E ogni volta che qualcuno ci punta un dito sopra, il prezzo del greggio reagisce di conseguenza.

L’Iran, in tutto questo, non è un protagonista diretto del mercato auto globale. Il milione e centomila vetture prodotte nel 2025 erano destinate quasi interamente al consumo interno, molte delle quali derivate da piattaforme Peugeot degli anni Novanta. Ma un conflitto prolungato non ha bisogno di coinvolgere un grande esportatore per fare danni: bastano le fluttuazioni valutarie, l’aumento delle tariffe assicurative sulle rotte marittime e la sensibilità dei consumatori ai prezzi per mettere sotto pressione l’intero comparto.

I marchi asiatici, quelli giapponesi, coreani, cinesi, indiani, che servono i mercati del Golfo attraverso quelle acque sono i più esposti. Arabia Saudita, Emirati, Kuwait, clienti importanti, raggiungibili via mare. Anche pochi giorni di ritardo nella catena di consegna possono trasformarsi in costi extra e insoddisfazione commerciale.

Advertisement

Toyota ha già alzato bandiera. Secondo Reuters, il colosso ha tagliato la produzione pianificata di veicoli destinati al Medio Oriente di decine di migliaia di unità. Una decisione che, quando la prende un’azienda di quelle dimensioni, ha un effetto imponente. I fornitori minori, quelli che lavorano con margini ridottissimi e scorte calibrate al giorno, si trovano improvvisamente a dover ricalibrare tutto. L’incertezza, in fabbrica, costa quanto la certezza del danno.

A valle, il conto arriva ai consumatori. I costi di trasporto si scaricano sui prezzi finali, e in mercati dove l’inflazione ha già assottigliato i bilanci familiari, anche un aumento contenuto del prezzo di un’auto può rimandare una decisione d’acquisto. Chi finanzia, poi, affronta tassi elevati. Il risultato è una domanda che rallenta proprio quando i margini produttivi erano già al minimo.