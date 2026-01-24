Stellantis Poissy: un nuovo record di produzione grazie a Opel Mokka

Lo stabilimento Stellantis di Poissy ha registrato un nuovo record di produzione della Opel Mokka. Il SUV compatto di Opel si sta confermando un buon successo di mercato e di questo ovviamente lo stabilimento francese sta ottenendo giovamento. Nonostante il futuro dell’importante sito produttivo automobilistico nella regione dell’Île-de-France venga regolarmente messo in discussione, i suoi dipendenti hanno appena completato l’assemblaggio del 500.000° Opel Mokka.

Nello stabilimento di Poissy Stellantis ha prodotto 500 mila unità di Opel Mokka

Questo importante traguardo è stato raggiunto in appena 5 anni dato che la produzione di Opel Mokka a Poissy è iniziata esattamente nel mese di febbraio del 2021. Venerdì mattina è stata consegnata a un cliente la 500.000esima Opel Mokka. Questo risultato dimostra l’andamento positivo del marchio e della fiducia riposta in esso dagli automobilisti europei. “Mokka è uno dei modelli più espressivi e rappresentativi della nostra identità. Il raggiungimento di questo traguardo dimostra la forza della nostra strategia e l’attaccamento dei nostri clienti ai nostri veicoli”, afferma Charles Peugeot, Direttore di Opel Francia.

Fondato nella regione dell’Île-de-France dal 1938, lo stabilimento di Poissy si è trasformato in un sito produttivo dedicato ai SUV premium del segmento B. È in questa veste che viene prodotta l’Opel Mokka. Lo stabilimento vanta un altissimo livello di competenza industriale, unito a elevati standard di qualità e precisione. Nel 2019, Poissy ha anche avviato la produzione di veicoli elettrici, diventando il primo stabilimento dell’azienda (prima dell’era Stellantis) a sviluppare questa competenza.

Con Mokka, Opel conferma il suo impegno nell’offrire veicoli che soddisfano le esigenze della mobilità moderna: design distintivo, personalità forte, tecnologie utili e comfort quotidiano.

Il raggiungimento del traguardo di 500.000 veicoli prodotti riflette la coerenza di questa ambizione e il ruolo essenziale dei team nel successo del marchio.